За помощта Контрол срещу вредителите по трайни насаждения стопаните заявяват от 8 февруари

Изискан цвеклова захар ICUMSA 45 Ние сме производители на захар от захарно цвекло, което е кристали и cubic.We са усъвършенствали бял цвеклова захар за консумация от човека, ние доставяме на прах или кубична форма и ние доставяме с чрез Road (камиони) или океан товарен (кораб). тя зависи от това как искате. Цена: 300 евро за тон CIF Произход: Испания СПЕЦИФИКАЦИИ: Поляризация: 99,80% минимално ВЛАГА: 00.04% МАКСИМУМ SULPHATEASH СЪДЪРЖАНИЕ: 00.04% МАКСИМУМ Гранулиране: среден до фин Разтворимост: 100% сухо и пластични ИЗЛЪЧВАНЕ: NORMAL W / O присъствието на цезиев или йод, CERTIFIED COLOR: искрящо. МАКСИМУМ, 45 ICUMSA Утайка: NONE Мирис: FREE OFANY мирис КУЛТУРА: 2017 ПРОИЗВОДСТВА МАСА ... редуцираща захар: 0.05% МАКСИМУМ SO2: 20 PPM МАКСИМУМ ВЕЩЕСТВО: SOLID, CRYSTAL Магнитни частици: MG / KG МАКСИМУМ MAX AS: 1 PP Опакован в 50кг двупластова многослойно покритие двойни торби (PP + PE) и стандартни обозначения на английски език Минимална поръчка: 100 м Максимална поръчка: 1000 MT Начин на плащане: TT. Swift банка за банков превод .. 50% срещу информацията за доставка с носител товарителница, 50% баланс след доставка в местоназначението пристанище. За спешна реакция по отношение на вашето запитване Sugar, Свържете се с отдела Sugar продажбите чрез електронна поща: freshoilconsumption@hotmail.comЗемеделска продукцияJose Hazard+447011148617freshoilconsumption@hotmail.comРафинирано слънчогледово Oil Опаковка: 1, 2, 5 литрови бутилки от ПЕТ .. Персонализирани брандиране на разположение, което означава, че може да персонализира вашия собствен етикет. Произход: Испания Минимална поръчка: 100MT Максимална Поръчка: 10000 MT Спецификация рафинирано слънчогледово OIL Физични свойства 1. Външен вид: Не остатък при 40 °. ° С 2. Cold тест: Min.48 часа при 0 ° С. ° С 3. Цвят: Max.1.2 червено, lovibond колориметър 5/20 инча 4. Индекс на рефракция: 1.465-1.475 при 40 ° С. ° С 5. Плътност: 0.91-0.92 г / см3 при 20 ° С. ° С 6. Летливи вещества: Max.0.07% при 105 ° С. ° С 7. Вкус: Отлично 8. Мирис: Няма - не усетих Химически спецификации 1.% свободни мастни киселини (FFA): Max 0.1 2.% пепел (*): Max.0.05 3. Осапунително число: 190.32 КОН / г. От масло 4. Йод стойност: 134.13 (метод Wijs-HANUS) 5. пероксид: 0.2 милиеквивалента / кг. От масло 6.% сапун: 0.0005 7.% неосапунващи: Max.0.12 8. Примеси: Нула 9.% наситени мазнини (-ty киселини): 8-12 10.% ненаситени мазнини (-ty киселини): 87-91 11. Хранене на енергия: 900kcal 12. Iron: <0,02 мг / л 13. Състав на мастните киселини: С14: 0: 0.06 С16: 0: 5.77 18: 0: 4.1 18: 1: 27.3 18: 2: 59.2 С20: 0: 0.27 18: 3: 0.25 Ние изискваме подробностите за поръчката, както е посочено по-долу за обработка на поръчките .. 1. Име на фирмата / адрес. 2. Адрес на получателя / Доставка Port. 3. количество за поръчка. 4. телефонен номер на 5. Контакт Име и адрес на купувача. 6. Предпочитан метод за опаковане Можем да започнем с вашата поръчка преди рано получаване на данните за поръчката си и ви благодаря предварително за очакваното положителен отговор и очаквам с нетърпение да ви продължаване на сътрудничеството. за незабавна реакция, свържете се с нас чрез електронна поща: freshoilconsumption@hotmail.comЗемеделска продукцияJose Hazard+447011148617freshoilconsumption@hotmail.comРастително масло за биодизел Ние сме производители на растителни масла и производство на различни видове рафинирано растително масло и сурово растително масло. Нашата производствена база ни позволява да предложим ниски цени за нашите клиенти. Ако искате да се спестят пари на рафинирано растително масло и сурово растително масло, изпратете Вашето запитване към нас. За да се избегне изпращането неверни твърдения и не сериозно, за да фабрики, които изискват от клиентите си да реагира на изявленията потвърждението по научни изследвания. Клиентите трябва да подадат запитвания към нас с послание на детайлност, а другата в ПН (писмо за намерение). възникват Различните видове доставки растително масло. [1]. Рафинирана олио за готвене. A. Изискан слънчогледово олио Б. рафинирано соево масло рафинирано царевично масло C. D. рафинирано рапично олио от рапица E. рафинирано растително масло F. рафинирано палмово масло [2]. Суров нефт РАСТИТЕЛНА A. нерафинирано слънчогледово масло Б. Суровият соево масло С рапица рапица суров D. сурово растително масло F. суров палмово масло [3]. биодизел свържете се чрез freshoilconsumption@hotmail.comЗемеделска продукцияJose Hazard+447011148617freshoilconsumption@hotmail.com