БАСФ обяви бонуси за хербициди и фунгициди при слънчоглед, царевица и рапица

С рекордни промоции за българските зърнопроизводители започва 2017 година най-иновативната и голяма химическа компания в света БАСФ. Те бяха обявени на работна среща в Пловдив с бранша в Южна България в края на миналата седмица.

Акцентът върху изгодните предложения е залегнал и в тазгодишното мото, което е „Рентабилна Растителна защита за Добив Плюс“, обърна внимание мениджърът на отдел „Растителна защита“ в БАСФ Ваня Горчева при откриване на срещата. Тя информира аудиторията, че агро оборотът на немския концерн е едва 7% от общия оборот на компанията, но той влага 25 на сто от приходите си за развойна дейност. Това илюстрира основната цел на БАСФ, свързана с разработването на иновативни продукти и технологии, заради което фирмата е №1. Именно БАСФ е създател на гена Clearfield Plus при хибридите слънчоглед, който е предоставен на международните водещи семенарски дружества. За тези хибриди химическата компания е създала и най-новото поколение хербицид – Пулсар Плюс. Той се използва за контрол на плевелите при Clearfield Plus хибриди слънчоглед. Презентации на продуктите на БАСФ при отглеждането на слънчоглед, царевица и рапица представиха експерти от екипа на БАСФ.

Пулсар Плюс е създаден за технологията Clearfield Plus при слънчогледа

С хербицида Пулсар Плюс не могат да се пръскат Clearfield хибридите. За да се използва, семената трябва да са Clearfield Plus хибриди, обърна внимание търговският мениджър на БАСФ Мария Неделчева. Търговците ще ви убеждават, че може да замените Пулсар Плюс с Пулсар, защото и той ще ви свърши работа, но разликата между двата хербицида е в детайлите, поясни тя. Три са разликите между двата продукта – в новата генетика на хибридите, във формулацията и в гъвкавата доза на иновативния хербицид.

Активното вещество в Пулсар и в Пулсар Плюс е едно и също, но то не е единствената съставка в един продукт. Именно заради важните добавки в Пулсар Плюс – коформуланти, БАСФ е патентовал продукта за следващите 21 години. Коформулантите задържат върху плевелите капките от разтвора без да се оттичат, подпомагат навлизането на активното вещество в тъканите им и задържат формулацията стабилна, докато активното вещество не се усвои от растенията.

Пулсар Плюс се използва в дози между 120 и 200 мл/дка. При заплеявеляване с лесни за контрол плевели, напр. синап, щир и други, се влагат 120 до 160 мл/дка от продукта според фазата на развитие на плевелите.

При наличие на „трудни“ плевели каквито са бутрак, паламида или лобода (заради восъчния налеп) дозата се увеличава на 160-200 мл/дка.

Когато теренът е нападнат от Синя китка, която все по-често се среща в полетата на Южна България, а вече и в Северна, и хибридът няма генетична устойчивост, се използва максималната доза от 200 мл/дка. Ако слънчогледовият хибрид има ген за устойчивост срещу Синя китка, то 160 мл/дка от Пулсар Плюс са напълно достатъчни, за да се контролират плевелите, обясни Неделчева.

Бонуси

Пулсар Плюс в доза 160 мл/дка е с 10% по-ниска цена, обяви търговският мениджър, като поясни: „Всяка доза под 160 мл/дка, която е възможна според степента на заплевеляването, би ви излязла на по-ниска цена спрямо Пулсар. Ако обаче търсите по-голям контрол срещу по-„трудните“ плевели като Синя китка, съответно дозите ще бъдат и по-високи.“

Зърнопроизводителите, които имат намерение да заложат тази година на Clearfield Plus технологията при слънчогледа и да закупят Пулсар Плюс до 15 април, ще получат допълнителни 5% намаление, допълни бонусите Мария Неделчева.

Не на последно място, за да се види пълният ефект от прилагане на Clearfield Plus технологията, като бонус е фунгицидното предпазване на слънчогледа от икономически важни болести. БАСФ предлага за 7% от третирани с Пулсар Плюс площи земеделците да получат безплатно фунгицида Пиктор или за 10% от третираните със същия хербицид площи – фунгицида Ретенго. Офертата е или за единия, или за другия фунгицид, по избор. „Това ще ви позволи да приложите цялостно технологията и да заложите опити, които ще ви доведат до по-добри резултати“, поясни Мария Неделчева.

Други хербициди при слънчоглед, царевица, рапица и други

Демонстрация на новия хербицид на БАСФ – Стомп Аква, извършена в залата, показа предимствата на последната генерация микрокапсулна формулация на този уникален и най-използван продукт. Стомп Аква е подобрен вариант на познатия Стомп 330 ЕК, посочи регионалният търговски мениджър на Южна България Върбан Върбанов. Основната разлика е в това, че микрокапсулите на препарата не остават по работните органи за пръскачката и по растителните остатъци, която означава по-малко загуба на активно вещество. Стомп Аква се прилага преди внасянето на Пулсар/Пулсар Плюс и е ефективен при технологиите Clearfield, Експрес и конвенционална.

Фотостабилният почвен хербицид на БАСФ Спектрум е на най-добра цена при слънчоглед и царевица, обърна внимание Върбанов, и е отличен партньор за контрол на житните плевели при Експрес технологията.

Когато културите са във вегетация, може да се използва и Стратос Ултра – противожитният хербицид, който партнира при Експрес и при конвенционалната технология. На по-късен етап той може да бъде включен и в Clearfield технологията при вторично заплевеляване. Заради проникването на Стратос Ултра дълбоко в коренищата на плевелите, продуктът е признат за противожитен хербицид №1 и в рапицата през 2016 г. Използва се при СТМ хибриди царевица, но също така и при бобови, захарно цвекло и други.

„Кой продукт да изберете е ваше решение. Ние ще сме на място, за да ви консултираме. Възможни са и комбинации между хербицидите, които представихме“, обобщи Върбанов.

Предложения за царевица и рапица

В Южна България все повече се увеличават площите за отглеждане на царевица за силаж. Въпреки че площите на царевица за зърно не са много застъпени, добивите, които се получават са доста добри, отбеляза Цветан Личев, търговски представител за Западна България. Предложението на БАСФ за растителна защита срещу заплевеляване при царевицата е Рекорд – двукомпонентен пакет с три активни вещества, които могат по избор да се прилагат или само срещу широколистни, или срещу житни плевели, или смесено. Когато се прилагат съвместно, се засилва ефективността срещу лободата, обърна внимание Личев.

Промоция: 20% по-ниска цена на Рекорд.

Новото предложение при рапицата е хербицидът Лонтрел 720. Той е с по-различна формулация от досега познатия Лонтрел 300 СК. Дозите също са различни. Лонтрел 720 се прилага рано напролет при редки посеви рапица, заплевелени с лайка и подрумче. Дозата на декар, която се използва, е 17 до 21 грама, като 17 грама от новия Лонтрел се равняват на 40 грама от Лонтрел 300 СК.

Фунгициди при слънчоглед, царевица, бобови

Ретенго в доза 50 до 80 мл/дка или Пиктор в 40 мл/дка – това е фунгицидното предложението на БАСФ при основните заболявания при слънчогледа, съобщи техническият мениджър Тодор Евтимов. Става въпрос за болестите Фома (черни петна), Фомопсис (кафяви петна), Алтернария, Склеротиния (Бяло гниене) и Сиво гниене. Двата фунгицида се препоръчват за използване в първата половина на вегетацията. Това съвпада с последната възможност за навлизане в посева с прикачна техника. Ако годината е дъждовна или ако заради сеитбообора има опасения за зараза със Сиво или Бяло гниене, препоръката на БАСФ е Пиктор. Той трябва да се използва във фаза „Начало на цъфтеж“. „Отговорно твърдя, че този фунгицид е най-доброто решение при Сиво и Бяло гниене“, каза Евтимов.

Преди две години в регистрацията на Пиктор е записана дозата от 30 до 50 мл/дка. В ранни фази дозата на Пиктор е 40 мл/дка, на Ретенго – 50-80 мл/дка. В късни фази, когато имаме цъфтеж, дозата на Пиктор е 50 мл/дка, поясни Цветан Личев. При ранна фаза на слънчогледа, Пиктор се справя с всички посочени болести, дори и превантивно със Склеротиния, която се появява на по-късен етап. При използването му, вече за 6-та поредна година в България, Пиктор дава средно с 15% по-високи добиви и изплаща своята инвестиция.

Ретенго осигурява по-добър растеж на растенията и по-добра толерантност към стресови фактори. Това води до повишена биомаса и защита от болести. Той е регистриран в слънчоглед, царевица, бобови , а също и при нахут срещу чернилка. Подобрява физиологията на растенията, освен че защитава от болести.

Фунгициди при рапица

Два фунгицида се използват при рапицата напролет. Единият се прилага рано напролет, другият – по-късно, в цъфтеж. Специално тази година рапицата има много високи изисквания към растежен регулатор, за да се компенсират оределите посеви с разклонения на развилите се растения. „Карикс е единственият продукт на пазара с типично растежно-регулиращо действие“, информира Ася Йорданова, търговски представител за Южна България. Чистият растежен регулатор в Карикс е в комбинация с мощен триазол, който контролира болестите рано напролет. Растежният регулатор в този продукт води до повече разклонения, изравнени растения и дружно изцъфтяване, и намалява риска от полягане. Така реколтата от рапица се прибира много лесно, обобщи Ася Йорданова.

По време на цъфтеж е много важно да се подбере правилният фунгицид за борба срещу изключително вредоносната болест Склеротиния. Предложението на БАСФ е Пиктор, който се е доказал пред производителите вече шест години. Освен че защитава от болести, продуктът подобрява физиологията на растението и то успява да развие пълния си потенциал. Стотици опити направени на полета в Европа и в България, показват, че каквато и да е годината, при прилагане на Пиктор винаги добивът е по-висок. Според проведените наблюдения – от 23 до 65 кг/дка.

Промоции – обобщение

Тази година цената на хербицида Пулсар Плюс, който се прилага при Clearfield Plus хибридите е 10% по-ниска на декар при доза 160 мл/дка. И допълнително заради прмиерата, цената на Пулсар Плюс ще е с още 5 на сто надолу, ако се закупи до 15 април.

Хербицидът Стомп Аква ще се продава с безплатно Ретенго за 10% от площите.

Фунгицидите Карикс и Карамба ще се закупуват с безплатен Вазтак (инсектицид) за 50% от площите.

Хербицидът Рекорд ще бъде с 20% по-добра цена спрямо 2016 г.

И още

„Clearfield Plus технология ще навлезе в българските полета. Тя все повече се прилага в земеделските стопанства в Западна Европа, а също и в Централна и Източна Европа. В БАСФ непрекъснато следим тенденциите и сме сигурни в това“, обобщи Ваня Горчева. Според нея тази година Clearfield Plus ще заеме 30-40% от Clearfield хибридите слънчоглед. „С Clearfield Plus хибридите и с Пулсар Плюс ще получите по-добро качество на продукцията, в това число масленост, а също така застраховка срещу Синя китка“, подчерта мениджърът на БАСФ „Растителна защита“ България.