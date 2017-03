Шест организации искат забрана на неоникотиноидите през 2017 г.

В писмо до земеделския министър проф. Христо Бозуков и до директора на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев шест организации искат да се забрани през 2017 г. употребата на пестициди, съдържащи неоникотиноиди. Писмото е във връзка със срещата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фураж, която ще обсъжда законодателство, регламентиращо препарати за растителна защита по време на сесията си между 22-23 март 2017 г.

„Основните загуби на пчелни семейства през 2016 г. се дължат на отравянето с пестициди, особено с неоникотиноиди“, се посочва в текста. „През 2016 г. загинаха много хиляди пчелни семейства, в т.ч. зимно-пролетната смъртност 2016 – 2017 г. е изключително голяма. В много пчелини загиналите пчелни семейства са 50 – 60 – 80%. Има случаи на 100% загинали пчелни семейства. Много голяма роля за това имат внесените в кошерите през лятото на 2016 г. от пчелите сублетални дози пестициди с прашеца и нектара.“

„Опитът от внесените през 2016 г. неоникотиноиди показа, че БАБХ не е в състояние да осигури задължителната „ограничена и контролирана употреба” на внесените неоникотиноиди – задължение поето при допускането на изключение към забраната за употребата на тези активни вещества (т.нар. дерогация). През 2016 г., БАБХ не можа да осигури проследимост на внесените неоникотиноиди до ниво фермер и конкретни площи засети със семена обработени с неоникотиноиди.

При това положение считаме за недопустимо да се правят постъпки за разрешаване на внос на неоникотиноиди през 2017 г.

С това писмо, бихме искали да Ви призовем да подкрепите въвеждането на пълна забрана на активните вещества имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, както и да подкрепите пълното прилагане на Насоките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) за извършване на оценка на риска по отношение на пчелите, когато се оценяват всякакви видове разрешения за употреба на пестициди в ЕС“, заявяват авторите на писмото.

Неоникотиноидни пестициди

През 2013 г. Европейският съюз (ЕС) ограничи използването на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, въз основа на високия риск, който те представляват за пчелите. В ЕС бяха забранени третирането на семена от слънчоглед, царевица, рапица и пролетни зърнени култури, както и пръскането на привлекателни за пчелите култури преди и по време на цъфтеж. Въпреки това, широка гама от приложения на тези препарати остават разрешени.

Оттогава все повече научни доказателства потвърждават вредата на тези активни вещества. Преглед на литературата, извършен от Томас Ууд и Дейв Гулсън, от Университета в Съсекс през 2017 г., показва, че неоникотиноидните пестициди, включително имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, изострят здравословните проблеми на пчелите и допринасят за спадовете на диви пчели. Прегледът прави анализ на нови данни от стотици проучвания и показва, че тези химикали не застрашават само пчелите, но и много други видове, включително и пеперуди, птици и водни насекоми, с възможни верижна реакция по хранителната верига.

Нещо повече, канадските власти наскоро предложиха приемането на забрана за имидаклоприд, въз основа на риска, който активното вещество представлява за водни насекоми като еднодневки и мушици, които са важни източници на храна за риби, птици и други животни.

Писмото е подписано от Българска асоциация биопродукти, представлявана от Албена Симеонова, Фондация за околна среда и земеделие, представлявана от Пепо Петров, „Грийнпийс“- България, представлявана от Деница Петрова, Сдружение за биологично пчеларство, представлявано от Петко Симеонов, Конфедерация на българските пчелари, представлявана от Илия Цонев и Екологично сдружение „За Земята“, представлявано от Ивайло Попов.

[1]Приложение към дневния ред на сесията може да бъде намерено тук: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20170322_pppl_agenda-add.pdf (на английски език)

[2]Ууд, Томас, и Гулсън, Дейв, 2017 г., Неоникотиноидните пестициди и рисковете за околната среда:

доклад за научните доказателства след 2013 г., http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/

[3] Health Canada to consult on plan to manage agricultural uses of the neonicotinoid imidacloprid to protect aquatic insects, 23 November 2016, http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1158989

[4]Заключения на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за пчелите за активните вещества имидаклопридиклотианидин, разглеждайки всички видове употреби, различни от третиране на семена и гранули, публикувано на 26 август 2015 г.

[5]Партньорски проверки на ЕОБХ на оценката на риска от пестициди за активните вещества имидаклоприд и клотианидин в светлината на представени потвърдителни данни (с отчитане на приложения като обработка на семена или гранули), публикувана на 8 ноември 2015 г.