Черешовата реколта от Казанлък до Карнобат е минимална
Черешовата реколта от Казанлък до Карнобат е нищожна тази година. Това се дължи както на пролетните слани, така и на факта, че когато цветовете трябваше да бъдат опрашени, лошото време не позволи на пчелите да летят, съобщи Слави Трифонов, член на УС на Националния съюз на градинарите в България. В района на Петрич-Сандански ситуацията е подобна. Той допълни, че износителите не могат да съберат достатъчно количество, което да предложат на западния пазар.
Добивите от праскови ще са с 50 на сто по-ниски при градините по поречието на Тунджа, допълни лошата картина Коста Петров, председател на организацията на производители „Българска праскова“. И при тях причината за редуцираната наполовина реколта е в студената пролет.
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Изложението на
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Категория: Имоти
Име: АЛИКА ЕООД
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