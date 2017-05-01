Черешовата реколта от Казанлък до Карнобат е минимална

Черешовата реколта от Казанлък до Карнобат е нищожна тази година. Това се дължи както на пролетните слани, така и на факта, че когато цветовете трябваше да бъдат опрашени, лошото време не позволи на пчелите да летят, съобщи Слави Трифонов, член на УС на Националния съюз на градинарите в България. В района на Петрич-Сандански ситуацията е подобна. Той допълни, че износителите не могат да съберат достатъчно количество, което да предложат на западния пазар.

Добивите от праскови ще са с 50 на сто по-ниски при градините по поречието на Тунджа, допълни лошата картина Коста Петров, председател на организацията на производители „Българска праскова“. И при тях причината за редуцираната наполовина реколта е в студената пролет.