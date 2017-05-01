Продават на търг близо 30 декара държавни имоти в Пловдивско

Областната земеделска дирекция в Пловдив обяви за продажба чрез търг с тайно наддаване близо 30 декара незастроена земя, частна държавна собственост. В значителната си част имотите са принадлежали по-рано на заличени организации.

Те са в шест общини – Садово, Първомай, Карлово, Асеновград, Калояново и Брезово. Площите, които ще се търгуват, варират от 569 кв. м. в село Новаково, Асеновградско, до 1 828 кв.м. в село Градина, Първомайско.

Цените на имотите варират между 3 и 10 лева за квадратен метър.

Наддавателните предложения вече се подават в областната земеделска дирекция в Пловдив, а крайният срок може да се разбере от администрацията. Търгът продължава месец.