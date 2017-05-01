Виж програмата на дебата за новата ОСП след 2020 г. в Пловдив

Днес в Гранд хотел Пловдив в едноименния град ще се проведе дебата „ОСП след 2020 – Изборът на България“. Той е организиран от Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро. При откриването на форума от 10 часа ще участва земеделският министър Румен Порожанов, както и министърът на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.

Представители на шест европейски държави, на Европейската комисия и на най-голямата аграрна организация в Европейския съюз – Копа-Коджека.