Здр. Здравков: Връщането на земеделски земи в градовете бе грешка

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Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер 077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя Даскалови. Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот без тежести Цена: 650 лв/дка http://apollon.netИмотиАЛИКА ЕООД0887644838s@apollon.netДавам под наем земеделски земи в землища: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол Може да се сключи и дългосрочен договор за наемИмотиАЛИКА ЕООД0887644838s@apollon.netПродава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, ЯмболИмотиАЛИКА ЕООД0887644838s@apollon.net