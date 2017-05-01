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Kиpĸop, Гapaбeд, Aгoп и дpyги apмeнци зaминaли нa eĸcĸypзия нa Hиaгapcĸия вoдoпaд. Eĸcĸypзoвoдът paзĸaзвa:
– Πpeд вac e нaй-гoлeмият вoдoпaд нa плaнeтaтa. Boднoтo мy oглeдaлo нaдвишaвa 20 ĸвaдpaтни ĸилoмeтpa, дeбитът мy e пoвeчe oт 10 тoнa вoдa в ceĸyндa, ĸoятo пaдa oт нaд 300 яpдa виcoчинa, cилaтa нa шyмa e пoвeчe oт 160 дeцибeлa и aĸo млъĸнeтe зa мaлĸo, дopи щe гo чyeтe.
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Категория: Имоти
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Категория: Имоти
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Категория: Имоти
Име: АЛИКА ЕООД
Телефон: 0887644838
Имейл: s@apollon.net
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Здр. Здравков: Връщането на земеделски земи в градовете бе грешка
Главният архитект на София Здравко Здравков
Снимка на бТВ
Изключителна грешка нарече днес възстановяването на земеделски земи в реални граници в чертите на София главният архитект на София Здравко Здравков.
Не може един имот като бивша нива да бъде възстановен в реални граници в урбанизирана вече територия с изградени ток, вода, канал, транспортни връзки без да се отчете добавената му стойност, смята Здравков. Когато тази нива е имала характеристика на земеделска земя, цената й е била ниска. В момента, в който се възстанови, стойността й се умножава по 10, 20, дори по сто. Още преди 20 и повече години, когато е започнала реституцията, не се е отчитала добавената стойност на тези имоти и те са били възстановени в реални граници, което води до проблеми, които тепърва трябва да се решават.
Дори тези имоти да се отредят за озеленяване, след това общината трябва да ги изкупи. „Възстановихме едни бивши ниви, сега ги плащаме като урбанизирани територии, за които ни искат над 100 евро на кв. м“, посочи главният архитект, цитиран от БТА.