Дъжд около 24 литра и гръмотевични бури в Пловдив и още 5 област днес
Дъжд около 24 литра на кв. метър и гръмотевични бури прогнозира за област Пловдив днес метеорологичният сайт accuweather.com. Живакът ще се движи днес в диапазона 13-23 градуса. Утре, 30 август, валежите ще спрат, миниланата температура ще падне до 11 градуса, а ваксималната ще се вдигне до 27.
Жълтият код за валежи и гръмотевични бури е валиден днес за 6 области на страната, обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Под този код освен Пловдив са и областите Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. Очакват се значителни валежи, около и следобед, придружени с гръмотевици. Прогнозните количества на валежите са до 25-30 л/кв.м. Обилните валежи могат да доведат до локални наводнения, до прекъсване на дейности на открито и на затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, предупреждават от НИМХ.
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