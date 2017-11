Бул. Витоша 51-и в света по наеми с 46 евро на кв. м

В Европа №1 е New Bond Street в Лондон с 1 350 евро

Нарастващите наемни цени превърнаха New Bond Street в Лондон в най-скъпата търговска улица в Европа. Според 29-то издание на доклада Main Streets Across The World на глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield британската локация измества от тази позиция Avenue des Champs Élysée в Париж.

В глобален план New Bond Street се изкачва до трета позиция с 1 350 евро/кв. м месечен наем, като затвърждава позициите на британската столица като първокласна търговска локация. Първото и второто място за поредна година остават непроменени и се заемат съответно от горната част на 5th Avenue в Ню Йорк с 2 355 евро/кв. м месечно и Causeway Bay в Хонконг с 2 140 евро/кв. м. На четвърта позиция е Via Montenapoleone в Милано с 12.5% ръст на наемите и средни нива от 1 125 евро/кв. м на месец, докато Avenue des Champs Élysée в Париж изостава до пето място в класацията, макар и средният наем да остава непроменен на ниво от 1 105 евро/кв. м месечно.

Столичният бул. Витоша също присъства в класацията, като по данни на Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield, средният месечен наем остава без промяна – 46 евро/кв. м. В глобалната класация най-популярната търговска локация в София пада с едно място – от 50-та на 51-ва позиция, през 2017 г. Данните в доклада включват 451 търговски улици в света.

Интерес към наем на площи на бул. „Витоша“ проявяват марки в средния и достъпния ценови сегмент, ориентирани основно към ежедневната мода. В синхрон с тенденцията за здравословен начин на живот през последните години видимо се разрастват и търговците в категорията Здраве & Красота.

„Редом с този интерес превръщането на бул. „Витоша“ в популярна пешеходна зона и високият трафик от хора правят търговската улица предпочитано място и за отваряне на кафенета, ресторанти и барове“, коментира Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи“ във Forton Cushman & Wakefield. Неговата прогноза е засиленото търсене да доведе и до лек ръст на наемните нива по бул. „Витоша“ през следващите месеци.