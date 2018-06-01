Внезапно МЗХГ спря приема по горската мярка 8.3 и пусна нови насоки

in Новини от агроминистерството / by / on 29 юни 2018 at 11:40 /
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Вече има отделен бюджет от 10 млн. лв. за лесозащитни станции и регионални дирекции по горите

гораНеочаквано Министерството на земеделието, храните и горите спря приема на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Министерството съобщи за отваряне на подмярката на 23 май и тогава определи за краен срок на прием на документи 22 август. Сега обаче по средата на периода подмярка 8.3 е затворена, публикуван е проект на нови насоки, а на сайта си министерството е излъчило съобщение. Припомняме, че по подмярката проектите се финансират на 100%. 

В съобщението се посочва най-общо, че „С цел оптимизиране и гарантиране изпълнението на заложените индикатори, Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. прекрати процедура … по подмярка 8.3″. Уточнява се, че е изработена методика, по която българските горите са класифицирани в три степени на риск от горски пожари – висок, среден и нисък. За  намаляване на опасността от вредители и болести, ще се изискват научни доказателства, поради което прилагането на тези дейности е предоставено на професионалисти – лесозащитните станции към Изпълнителната дирекция по горите.

По този повод първата видима промяна е в разпределението на бюджета от 33 363 992 лв. на подмярката. В предишния вариант изрично бе определен автономен бюджет в рамките на общия за горите на територията на общините Кресна и Симитли в размер на 8,8 млн. лв. Останалите към 24 млн. лв. бяха за всички останали кандидат-бенефициенти. В новите насоки бюджетът за двете общини се запазва, а остатъкът също е диференциран – 10 млн. лв. за лесозащитните станции и регионални дирекции по горите и 14 562 892 лв. за другите субекти. 

В Приложение 5 в насоките са посочени общините според степента на риска от пожари – висок, среден и нисък:

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен
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