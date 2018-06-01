Внезапно МЗХГ спря приема по горската мярка 8.3 и пусна нови насоки

Вече има отделен бюджет от 10 млн. лв. за лесозащитни станции и регионални дирекции по горите

Неочаквано Министерството на земеделието, храните и горите спря приема на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Министерството съобщи за отваряне на подмярката на 23 май и тогава определи за краен срок на прием на документи 22 август. Сега обаче по средата на периода подмярка 8.3 е затворена, публикуван е проект на нови насоки, а на сайта си министерството е излъчило съобщение. Припомняме, че по подмярката проектите се финансират на 100%.

В съобщението се посочва най-общо, че „С цел оптимизиране и гарантиране изпълнението на заложените индикатори, Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. прекрати процедура … по подмярка 8.3″. Уточнява се, че е изработена методика, по която българските горите са класифицирани в три степени на риск от горски пожари – висок, среден и нисък. За намаляване на опасността от вредители и болести, ще се изискват научни доказателства, поради което прилагането на тези дейности е предоставено на професионалисти – лесозащитните станции към Изпълнителната дирекция по горите.

По този повод първата видима промяна е в разпределението на бюджета от 33 363 992 лв. на подмярката. В предишния вариант изрично бе определен автономен бюджет в рамките на общия за горите на територията на общините Кресна и Симитли в размер на 8,8 млн. лв. Останалите към 24 млн. лв. бяха за всички останали кандидат-бенефициенти. В новите насоки бюджетът за двете общини се запазва, а остатъкът също е диференциран – 10 млн. лв. за лесозащитните станции и регионални дирекции по горите и 14 562 892 лв. за другите субекти.

В Приложение 5 в насоките са посочени общините според степента на риска от пожари – висок, среден и нисък: