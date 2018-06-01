Внезапно МЗХГ спря приема по горската мярка 8.3 и пусна нови насоки
Вече има отделен бюджет от 10 млн. лв. за лесозащитни станции и регионални дирекции по горите
Неочаквано Министерството на земеделието, храните и горите спря приема на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Министерството съобщи за отваряне на подмярката на 23 май и тогава определи за краен срок на прием на документи 22 август. Сега обаче по средата на периода подмярка 8.3 е затворена, публикуван е проект на нови насоки, а на сайта си министерството е излъчило съобщение. Припомняме, че по подмярката проектите се финансират на 100%.
В съобщението се посочва най-общо, че „С цел оптимизиране и гарантиране изпълнението на заложените индикатори, Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. прекрати процедура … по подмярка 8.3″. Уточнява се, че е изработена методика, по която българските горите са класифицирани в три степени на риск от горски пожари – висок, среден и нисък. За намаляване на опасността от вредители и болести, ще се изискват научни доказателства, поради което прилагането на тези дейности е предоставено на професионалисти – лесозащитните станции към Изпълнителната дирекция по горите.
По този повод първата видима промяна е в разпределението на бюджета от 33 363 992 лв. на подмярката. В предишния вариант изрично бе определен автономен бюджет в рамките на общия за горите на територията на общините Кресна и Симитли в размер на 8,8 млн. лв. Останалите към 24 млн. лв. бяха за всички останали кандидат-бенефициенти. В новите насоки бюджетът за двете общини се запазва, а остатъкът също е диференциран – 10 млн. лв. за лесозащитните станции и регионални дирекции по горите и 14 562 892 лв. за другите субекти.
В Приложение 5 в насоките са посочени общините според степента на риска от пожари – висок, среден и нисък:
|Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
|Област
|Община
|Видин
|Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
|Враца
|Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
|Ловеч
|Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
|Плевен
|Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
|София област
|Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
|Стара Загора
|Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
|Хасково
|Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
|Ямбол
|Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
|Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
|Област
|Община
|Благоевград
|Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
|Бургас
|Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
|Варна
|Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
|Велико Търново
|Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
|Габрово
|Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
|Добрич
|Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
|Кърджали
|Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
|Кюстендил
|Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
|Монтана
|Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
|Пазарджик
|Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
|Перник
|Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
|Пловдив
|Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
|Сливен
|Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
|Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
|Разград
|Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
|Русе
|Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
|Силистра
|Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
|Смолян
|Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
|София-град
|София
|Търговище
|Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
|Шумен
|Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен