Представяте ли си Фреди Меркюри на 72?

Певец, автор на песни и музикант, Фреди Меркюри е роден под името Фарук Булсара на 5 септември 1946 г. в Стоун Таун, Занзибар (по това време колония на Великобритания). Като фронтмен на Queen, Фреди Меркюри е един от най-талантливите и иновативни певци на рок ерата. Той прекарва известно време в училище-интернат в Бомбай (днес Мумбай), Индия, където учи пиано. Не минава много време преди този харизматичен млад човек да се присъединиа към първата си група, the Hectics.

След като през 1960 г. се премества в Лондон със семейството си, Меркюри посещава колеж по изкуствата. В този период той се сприятелява с няколко музиканти, включително и с бъдещите си колеги, барабанистът Роджър Тейлър и китаристът Брайън Мей. През 1969 г., Меркюри се присъединява към група, наречена Ibex като техен вокалист. Той свири с няколко други групи, преди да обедини сили с Тейлър и Мей. Те се запознават с басиста Джон Дийкън през 1971 г., и квартетът, който Меркюри нареча Queen, изпълнява първия си концерт заедно през юни.

През 1973 г. групата издава първия си едноименен албум, но пробиват чак след третия си албум. Третият, наречен Sheer Heart Attack (1974), включва първия им хит, „Killer Queen“.

Песента стига до № 2 в класациите на Обединеното кралство, и номер 12 в САЩ.

Със звук, който е описван като смесица от хард рок и глем рок, Queen имат още по-голям хит през следващата година с албума си, „A Night at the Opera“ (1975). Меркюри написва песента „Bohemian Rhapsody“ – седем-минутна рок оперета, за албума. Песента стига върха на класациите във Великобритания и влиза в Топ 10 хита в Съединените щати.

В допълнение към таланта му като певец и автор на песни, Фреди е също и опитен шоумен. Той знае как да забавлява публиката и как да се свърже с нея. Обича да носи костюми и да стъпва наперено по сцената, като насърчава фенове да се присъединят към веселбата.

Популярността на Queen продължава да нараства през края на 70-те и началото на 80-те години. „We Are the Champions“ от News of the World (1978), влиза в Топ 10 хита в САЩ и във Великобритания. Песента е съпроводена и от сингълът „We Will Rock You“.

През 1981 г., членовете на Queen си сътрудничат с Дейвид Боуи за създаването на „Under Pressure“ – хит № 1 във Великобритания. Способността им да продават албумите си започва да намалява към средата на 1980 г., след албума им The Works (1984), който включва мини хита „Radio Ga Ga“. Въпреки това, на концертите си Queen продължават да привличат огромни тълпи от цял ​​свят.

В допълнение към работата си с Queen, Меркюри издава няколко солоалбума, в това число и Mr. Bad Guy (1985).

Извън сцената, Меркюри е открит за своята бисексуалност, но той държи връзките си в тайна. Води и разточителен начин на живот. Певецът обича шампанско, колекционер е и на предмети от изкуството, като веднъж похарчва повече от 400 000 долара за комплект от ръчно нарисуван порцелан. Винаги готов за парти, Меркюри участва в сложни тържества – за един рожден ден той завежда група от приятели на остров Ибиса.

До 1989 г., когато певецът до голяма степен се оттегля от обществения живот. Той не промотира или участва в турнета за следващия албум на Queen – Innuendo (1991), и слухове за възможни здравословни проблеми започват да циркулират. На 23 ноември 1991 г., Меркюри публикува изявление: „Бих искал да потвърдя, че съм ХИВ-позитивен и имам СПИН. Мисля, че беше правилно да пазя тази информация в тайна до този момент, за да защитя личния живот на хората около мен. Въпреки това дошло е време сега моите приятели и фенове по целия свят да узнаят истината и аз се надявам, че всички ще подкрепят моите лекари и всички болни по целия свят в борбата срещу тази ужасна болест“. На следващия ден, той почива от бронхиална пневмония свързана с болестта му в лондонското си имение, когато е на едва 45 години.

Преди смъртта си, Меркюри свършва известна работа в студиото с Queen. Тези усилия са издадени през 1995 г. в Made In Heaven, последният албум на групата с всички оригинални членове. Тази колекция от последните изпълнения на Фреди достига върха на британските класации. През 2001 г., Меркюри и останалата част от групата получават специално признание за техния принос към американската музикална история, когато са приети в Зала на славата на рокендрола.