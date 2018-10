Да си спомним за Джон Ленън

Преди 78 г. на 9 октомври в Ливърпул се ражда Джон Ленън. По същото време градът е в паника заради германско въздушно нападение.

Когато е на 4 години, родителите на Ленън се разделят и той отива да живее с леля си Мими. Баща му е моряк от търговския флот, който не прекарва много време със сина си, докато той е малък.

Майка му Джулия се омъжва повторно, но посещава редовно него и Мими. Ленън е съкрушен, когато тя е ударена фатално от автомобил през юли 1958 г. Нейната смърт е едно от най-травматичните събития в живота му.

Пробивът на Елвис Пресли на рок сцената вдъхновява 16-годишния Ленън да създаде банда. Тийнейджърът се запознава с Пол Макартни на църковен празник на 6 юли 1957 г. и скоро след това го кани да се присъедини към групата му. Така двамата формират едно от най-успешните партньорства в писането на песни в музикалната история.

Макартни запознава Джордж Харисън с Ленън и на следващата година той и Стюарт Сътклиф се присъединяват към групата. Винаги в нужда от барабанист, музикантите най-накрая се спират на Пийт Бест през 1960 г.

Бийтълс са открити от Браян Епстайн през 1961 г. в Cavern Club в Ливърпул, където те свирят редовно. Като мениджър, Епстайн осигурява договор за запис с EMI. С новия барабанист Ринго Стар (Ричард Старки) и с Джордж Мартин като продуцент, групата пуска първия си сингъл „Love Me Do“ през октомври 1962 г. Той достига 17 място в британските класации.

Ленън пише следващия сингъл на групата – „Please Please Me“, вдъхновен главно от Рой Орбисън, който оглавява класациите във Великобритания. Бийтълс се превъръщат в най-популярната банда във Великобритания с издаването на такива мега-хитове като „She Loves You“ и „I Want To Hold Your Hand“.

Джон се жени за Синтия Пауъл през август 1962 г. Двамата имат един син – Джулиан, който е кръстен на майката на Ленън. Двойката се развеждат през 1968 г. На следващата година той се жени повторно – за Йоко Оно, с която се среща в галерия Indica през ноември 1966 г. Двамата имат син на име Шон.

В Англия Бийтълс жънат огромен успех. След като славата им се разпростира отвъд океана, те решават да направят турне в САЩ, което моментално се превръща в събитие. Въпреки това, едно спорно изявление на Джон Ленън, че неговата група е „по-популярна от Исус“ предизвиква обществен протест в някои части на САЩ. Под силен натиск, Ленън публично се извинява за изказването си, като казва, че е било извадено от контекст – че Бийтълс, или телевизията, или поп-културата са по-популярни в Англия отколкото Исус.

Групата претърпява тежък удар, когато Епстайн умира от свръхдоза приспивателно на 27 август 1967.

Ленън напуска Бийтълс през септември 1969 г., точно след като е приключил записът на Abbey Road. Новината за разпадането се пази в тайна, докато Макартни не обявява напускането му през април 1970 година.

Скоро след това Ленън издава дебютния си солов албум John Lennon/Plastic Ono Band. Следващия му проект – Imagine (1971), е неговата най-успешна и аплодирана изява след напускането на Бийтълс.

Ленън и Оно се преместват в САЩ през септември 1971 г., но са под постоянна заплаха от депортиране. На Ленън му е казано, че е изгонен от страната заради присъдата му за марихуана през 1968 г. във Великобритания, но певецът смята, че той е отстранен заради активността си срещу непопулярната Виетнамската война. По-късно документите доказват, че той е бил прав.

Малко след като Джон и Оно се сдобиват със син през 1975 г., Ленън решава да напусне музикалния бизнес, за да се съсредоточи върху ролята си на баща и съпруг.

През 1980 г. Джон се завръща в света на музиката с албума Double Fantasy, където е хитовият сингъл „(Just Like) Starting Over“. Трагично е, че само няколко седмици след излизането на албума, Ленън е прострелян няколко пъти от умопомрачен фен пред дома му в Ню Йорк. Певецът умира в Roosevelt Hospital на 8 декември 1980 г., на 40 годишна възраст.

След трагичното събитие, милиони фенове по целия свят го оплакват. Преждевременната му смърт все още предизвиква дълбока тъга и в новите поколения фенове.