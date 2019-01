InteliFresh II среща в Пловдив производители на плодове и зеленчуци с търговци

Второто издание на „InteliFresh – от градината до щанда“ ще се проведе в Пловдив на 22 февруари 2019 г. в дните на изложението „Агра“ в Международния панаир. Българските производители на плодове и зеленчуци ще се срещнат с местни и международни търговци, транспортни компании и доставчици на модерни технологии по цялата верига – от градината до щанда. Първият форум се проведе през януари миналата година в Стара Загора.

Амбициите на организаторите InteliAgro е да върнат България на световната карта на плодовете и зеленчуците и да дадат платформа на българските производители за вдъхновение и тласък за бизнеса им.

Програмата предвижда презентации на международни експерти, представяне на холандския и друг чуждестранен опит, както и успеха на български производители, дискусии с представители на големи търговски вериги, директни срещи между производители и търговци.

Форумът се организира с подкрепата на Embassy of the Netherlands in Bulgaria /Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Организаторите от ИнтелиАгро предлагат на производителите, които искат да се включат в срещата да се регистрират по-скоро, тъй като местата са ограничени, а желаещите – много.

Повече на:

http://www.agroevents.eu/

За повече информация и заявяване на спонсорски пакети и маси за b2b срещи, свържете се с ИнтелиАгро на office@inteliagro.bg или на тел. 0898 334 700.