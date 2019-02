Пловдив е в челната десятка на Financial Times за най-бързо развиващите се градове

Пловдив отново е в челната десетка в класацията на „Файненшъл таймс“ за най-прогресивно развиващите се места по света. Градът е класиран сред победителите, като лично кметът Иван Тотев е поканен да участва в церемонията по награждаване на FDI Location Awards (Наградите за преки чуждестранни инвестиции).

За трета година Пловдив и Тракия икономическа зона са отличени в най-престижната класация за инвестиции, като в това издание две са категориите, в които градът взима участие – „Възвръщаемост на инвестициите“ и „Образование, умения и обучение“.

Признанието е на FDI Magazine’s Global Cities of the Future 2018/19, FDI Strategy Awards 2018 (Стратегически награди за преки чуждестранни инвестиции 2018); Polish Cities of the Future 2019/20 (Градовете на бъдещето 2019/20, Публикувани през 2019); FDI Reinvestment and ROI Rankings (Преки чуждестранни инвестиции: Рейтинги за реинвестиране и възвръщаемост на инвестициите).

Класацията оценява добрия микроклимат за инвестиции, резултат от устойчивостта в производството. Вече над 100 международни компании имат фабрики в региона, а голяма част от тях отчитат разширяване на инвестициите си. Между 5 и 8 международни компании влизат средно на година в икономиката на Пловдив. Данните показват непрекъснато разкриване на нови работни места и достигане на 75 000 заети в производството, 2,5% безработица в града и 4% в региона, което превръща Пловдив във водещ индустриален и образователен център. Статистиката отчита и добър баланс между българските и чуждестранните компании, което означава, че българското производство се развива динамично в партньорство с международните компании.

FDi Intelligence е раздел на Financial Times, специализирана по въпросите, свързани с инвестициите и с насърчаване на инвестиционния климат на световно ниво. Класацията „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/19″ обхваща цяла Европа, базирайки се на изключително задълбочен макроикономически анализ на данните от 490 локации (градове и региони) в общо 6 категории.

Градовете подават своята кандидатура с детайлно разписани отговори по въпроси и теми, разработени от fDi Intelligence. Това направи и Община Пловдив, която подаде своята кандидатура през месец юли 2018 г. След това в продължение на няколко месеца икономистите от „Файненшъл Таймс“ обработват и анализират голям масив от макроикономически показатели.

Победителите получава сертификат по време на церемония, която се организира във френския град Кан на 12 март. На форума са поканени кметове, официални лица и професионалисти от агенциите за насърчаване на инвестициите, където да отбележат победителите от класацията за „Най-успешните места по света“.