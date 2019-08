Фермери ще могат да тестват земеделската техника на Интерагри утре в Граф Игнатиево

Утре, 30 август, от 11 ч. ще се проведе Ден на отворените врати в продажбено-сервизния комплекс на Интерагри България в гр. Пловдив. Мястото на събитието е на Карловско шосе до с. Граф Игнатиево (виж координатите тук). Поканени са повече от 60 ключови клиенти на компанията от региона.

Откритите дни на Интерагри България започнаха от 27 август в Русе и преминаха още през Стара Загора и Харманли.

Гвоздеят на Дни на отворените врати през тази година ще бъде представянето на световните Гинес рекордьори от серията CR, както и уникалният и мултифункционален гроздокомбайн Braud на New Holland. По време на събитията клиентите ще имат възможността да тестват машините, както и да обсъдят всяка, интересуваща ги тема от света на технологичните иновации на New Holland. По традиция, като комплимент от завода, всеки клиент, закупил зърнокомбайн New Holland, ще получи специален сертификат Harvest Masters, който ще бъде връчен официално в рамките на събитието. Всички присъстващи ги очакват много изненади.

Интерагри България е единствен официален вносител на земеделска и строителна техника с марката New Holland за България. С над 120-годишна традиция и доказано технологично превъзходство, като носител на 3 поредни рекорди на „Гинес“, марката New Holland e добре познат и предпочетен бранд за земеделска техника, както в световен мащаб, така и в България. В стремежа си да предоставя качествени комплексни бизнес решения за своите клиенти, компанията представлява още добре познати премиум марки марки за прикачен инвентар – Gregoire Besson, Kinze, Agrojet, Rauch, Cochet, Provitis и др.