Слави Трифонов на 53. Show must go on!

Днес Слави Трифонов празнува рожден ден – 53 години. Няма да го отбележи в „Шоуто на Слави“, защото предаването по бТВ спря на 31 юли след 19 години излъчване. Няма да танцува за него балет „Магаданс“, Маестрото и Годжи няма да се шегуват с възрастта му, за „лека нощ“ Слави няма да разкаже виц. Защото шоуто спря, а и той вече е политик. Когато политиците правят ежедневното си шоу, те изглеждат сериозни и загрижени. Само че Трифонов ще го направи по своя начин, защото Show must go on!

Зад намерението на Слави Трифонов да влезе в политиката, стои сериозна дългогодишна подготовка. Първо, в часовете на бТВ, „Шоуто на Слави“ винаги е имало артистично-саркастичен политически привкус – нещо, което очевидно доста е дразнило властта, тъй като наскоро и премиерът Бойко Борисов се изказа за това. По думите му досега шоуменът е действал нечестно, тъй като е критикувал управниците в най-гледаното време на най-гледаната телевизия. „Няма такава държава!“, възкликна той.

Без да се отказва от възможността да осмее действията на политиците, Слави Трифонов успя в последните години да добави в биографията си и важен политически плюс с организирания национален референдум на 6 ноември 2016 г. Той беше с три въпроса: 1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

След като на изборната дата близо 3,5 милиона българи гласуваха на Референдума, заедно с бюлетината за президент, Върховният административен съд реши, че допитването до хората е с незадължителен резултат, тъй като за да се приведе в действия, са били необходими още 11 500 гласа.

Така, с активната политическа позиция, демострирана в шоуто, със солидната заявка, че е достатъчно популярен и влиятелен сред българите, след като успя да инициира и проведе референдума, единствените важни предусловия за успешен старт в политиката, са Слави да разполага със собствена партия и собствена популярна медия. Партията „Няма такава държава“ вече е основана, телевизията „7/8″ е напът.

Всичко това обаче нямаше да е достатъчно за успех, ако главният герой бе един класически политик. А той не е. Слави Трифонов е нещо много повече – той наистина е харесван – и с песните, и с поведението си, и с гражданските си позиции, има стотици хиляди фенове из страната. Те му простиха дори меките въпроси към Бойко Борисов, когато премиерът му бе гост в шоуто през ноември 2018 г. Най-големият критик на Борисов си бе скрил ноктите и беше сложил юзда на езика си. Социалните мрежи изригнаха срещу него, но … всяко чудо за три дни. Простиха му.

Тази година Трифонов стана причина да орежат субсидиите на партиите, след като екипът му случайно (дали?) разкри, че централите неправилно са си разпределяли допълнителни пари. Оттам нататък нещата се развиха по сценарий и субсидиите на партиите паднаха от 11 на 1 лев за глас през юли.

И така днес Слави Трифонов разполага с две години, за да се подготви за следващите парламентарни избори, които ще са през 2021 г. Предстои да видим как ще се подготви за националния концерт на вота. Досега стадионите са побирали десетки хиляди негови почитатели, но след две години ще му трябват поне 10 пъти повече бюлетини. Едно е ясно – българският Зеленски вече е на пътя. А дали ще достигне върха на украинеца, или ще оглави парламентарната група на „Няма такава държава“, ще поживеем и ще видим.