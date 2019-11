Кои са 10-те най-справедливи компании в САЩ

Just Capital и Forbes оцениха американските фирми въз основа на фактори, които са най-важни за американската общественост, като справедливо заплащане, етично лидерство, поверителност на клиентите, въздействие върху околната среда и създаване на работни места, съобщава The New York Times.

Ето топ 10 на най-справедливите американски компании според техния анализ:

1. Microsoft

2. Nvidia

3. Apple

4. Intel

5. Salesforce

6. Alphabet

7. Anthem

8. PayPal

9. P&G

10. VMware

Най-високото място на Microsoft е резултат от неговия „особено силен опит за успех в обслужването своите служители, общности и околната среда“, според Just Capital.

В сравнение със средните стойности за Russell 1000, 100-те компании в списъка плащат на своите средни работници с 31 процента повече, дават 8,4 пъти повече на благотворителни каузи, имат 25 процента повече жени в борда си и са 32 процента по-склонни да приложат опазващи околната среда политики. Те също така дават по-висока с 6 процентни пункта възвръщаемост на собствения капитал.