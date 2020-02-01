Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони
Бенефициентите в тях ще получат компенсаторни плащания в размер на 25 евро на хектар за 2020 г.
Проект на промени в Наредба 6/2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ въвежда изменения в списъка на районите, определени до момента най-общо като необлагодетелствани. Досега по мярката по ПРСР 2014-2020 г. имаше две подмерки: „Компенсационни плащания в планински райони“ и „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. Извън промените, които са предложени към момента в Наредба 6, се очакват и нови промени, които ще въведат допълнителна подмярка 13.3 „Други райони със специфични ограничения“ (НР 3). В списъка към тази подмярка ще има 71 землища, от които 64 ще са от отпадналите по подмярка 13.2. (Повече подробности виж ТУК).
Настоящите промени касаят именно „други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. От списъка са изключени райони, в които отчетените природните ограничения са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или чрез производствени методи или селскостопански системи.
Дейностите по актуализиране обхвата на районите с природни ограничения са извършени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ на база Насоките за прилагане на общи критерии за определяне на земеделски райони с природни ограничения, разработени от колектив на Съвместния изследователски център към Европейската комисия през 2016 г. В насоките са заложени три групи критерии за почви, климат и терен. По отношение на ограниченията, свързани с критерий терен, е използван цифров височинен модел на релефа на МЗХГ на база самолетно заснемане в периода 2012-2015 с големина на участъка 8 м. Това се посочва в мотивите към проектонаредбата.
В резултат землища, в които категорията на земята е 6-та или по-неблагоприятна са отчетени като райони със съществени природни ограничения.
В проектонаредбата са публикувани 258 района (от общо 569), които отпадат от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения (виж по-долу).
На бенефициери от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане, могат да се отпускат плащания, които намаляват прогресивно за срок от най-много четири години. Този срок започва от датата, на която е завършило определянето на границите. Когато в резултат на прилагането на прогресивното намаляване равнището на плащанията достигне 25 EUR, държавата членка може да продължи плащанията на това равнище до изтичането на предвидения за намаляващи плащания срок. Това е посочено в чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
С цел яснота за бенефициерите и с оглед възможността от началото на кампания 2020 г. да бъде прилаган новият териториален обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските, е предвидена преходна разпоредба, която урежда преходна помощ за кампания 2020 г. в размер на 25 евро на хектар за кандидати, стопанисващи земеделски земи в землища, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране съгласно член 32, параграф 3.
В Наредба 6 е въведен нов чл. 8а, според който: (1) „изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения” за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
- за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
- за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
- за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
С разпоредбите на член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се дава възможност за подпомагане на земеделски стопани в други райони със специфични ограничения. В тази връзка България възприе подход за определяне на други райони със специфични ограничения, на база изискването най-малко 60 % от земеделската площ да отговаря на поне два от критериите, посочени в приложение III, всеки в рамките на не повече от 20 % от определената прагова стойност. Съгласно изискванията на Регламента е извършено и допълнително прецизиране, с цел изключване на райони, в които са отчетени съществени природни ограничения, но те са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или чрез производствени методи или селскостопански системи.
Определянето на други райони със специфични ограничения е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които притежават необходимите компетенции, и които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските.
Определянето е извършено на ниво местна административна единица – землище. При определянето на други райони със специфични ограничения, съгласно изискванията на регламента, са изследвани всички райони, които не попадат в обхвата на планински райони или райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения.
Приложение
|Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
|EKATTE
|Област
|Община
|Наименование на населеното място
|7377
|Благоевград
|Благоевград
|Българчево
|18366
|Благоевград
|Гърмен
|Гърмен
|47247
|Благоевград
|Петрич
|Марино поле
|72744
|Благоевград
|Петрич
|Тополница
|81832
|Благоевград
|Петрич
|Чучулигово
|65108
|Благоевград
|Хаджидимово
|Садово
|80813
|Бургас
|Айтос
|Черна могила
|2573
|Бургас
|Бургас
|Банево
|23090
|Бургас
|Бургас
|Драганово
|63183
|Бургас
|Бургас
|Рудник
|72151
|Бургас
|Бургас
|Твърдица
|27022
|Бургас
|Малко Търново
|Евренозово
|44425
|Бургас
|Поморие
|Лъка
|10731
|Бургас
|Приморско
|Веселие
|52129
|Бургас
|Приморско
|Ново Паничарево
|12975
|Бургас
|Созопол
|Вършило
|30822
|Бургас
|Созопол
|Зидарово
|32737
|Бургас
|Созопол
|Индже войвода
|40124
|Бургас
|Созопол
|Крушевец
|61114
|Бургас
|Созопол
|Равна гора
|67800
|Бургас
|Созопол
|Созопол
|3455
|Бургас
|Средец
|Белила
|4621
|Бургас
|Средец
|Богданово
|10166
|Бургас
|Средец
|Варовник
|15816
|Бургас
|Средец
|Голямо Буково
|23604
|Бургас
|Средец
|Драчево
|36938
|Бургас
|Средец
|Кирово
|40419
|Бургас
|Средец
|Кубадин
|29221
|Бургас
|Средец
|Момина църква
|2322
|Бургас
|Сунгурларе
|Балабанчево
|10327
|Бургас
|Сунгурларе
|Везенково
|44149
|Бургас
|Сунгурларе
|Лозица
|56959
|Бургас
|Сунгурларе
|Подвис
|10094
|Бургас
|Царево
|Варвара
|52115
|Варна
|Долни чифлик
|Ново Оряхово
|583
|Велико Търново
|Велико Търново
|Арбанаси
|6940
|Велико Търново
|Велико Търново
|Буковец
|10447
|Велико Търново
|Велико Търново
|Велико Търново
|87360
|Велико Търново
|Велико Търново
|Ялово
|5582
|Видин
|Белоградчик
|Боровица
|12632
|Видин
|Белоградчик
|Върба
|17765
|Видин
|Белоградчик
|Граничак
|24431
|Видин
|Белоградчик
|Дъбравка
|58671
|Видин
|Чупрене
|Протопопинци
|3438
|Враца
|Враца
|Бели извор
|11555
|Враца
|Враца
|Власатица
|12259
|Враца
|Враца
|Враца
|12704
|Враца
|Мездра
|Върбешница
|16256
|Враца
|Мездра
|Горна Кремена
|39709
|Враца
|Мездра
|Крета
|49031
|Враца
|Мездра
|Моравица
|69050
|Враца
|Мездра
|Старо село
|78135
|Враца
|Мездра
|Царевец
|40645
|Враца
|Роман
|Кунино
|40693
|Враца
|Роман
|Курново
|69554
|Враца
|Роман
|Стояновци
|69972
|Враца
|Роман
|Струпец
|14533
|Габрово
|Габрово
|Гарван
|18215
|Габрово
|Габрово
|Гъбене
|30973
|Габрово
|Габрово
|Златевци
|14859
|Габрово
|Дряново
|Геша
|66768
|Габрово
|Дряново
|Скалско
|66977
|Габрово
|Дряново
|Славейково
|87463
|Габрово
|Дряново
|Янтра
|16376
|Габрово
|Севлиево
|Горна Росица
|17542
|Габрово
|Севлиево
|Градище
|39431
|Габрово
|Севлиево
|Крамолин
|58339
|Добрич
|Добрич
|Прилеп
|7942
|Кърджали
|Кирково
|Брегово
|120
|Кърджали
|Кирково
|Върбен
|24743
|Кърджали
|Кирково
|Дюлица
|27591
|Кърджали
|Кирково
|Еровете
|40988
|Кърджали
|Кирково
|Кърчовско
|54393
|Кърджали
|Кирково
|Островец
|59063
|Кърджали
|Кирково
|Първица
|62236
|Кърджали
|Кирково
|Растник
|65214
|Кърджали
|Кирково
|Самодива
|68953
|Кърджали
|Кирково
|Старово
|76159
|Кърджали
|Кирково
|Фотиново
|77092
|Кърджали
|Кирково
|Хаджийско
|83449
|Кърджали
|Кирково
|Шопци
|87415
|Кърджали
|Кирково
|Янино
|12190
|Кърджали
|Крумовград
|Вранско
|16287
|Кърджали
|Крумовград
|Горна кула
|24459
|Кърджали
|Крумовград
|Дъждовник
|30538
|Кърджали
|Крумовград
|Звънарка
|31142
|Кърджали
|Крумовград
|Златолист
|39058
|Кърджали
|Крумовград
|Котлари
|39970
|Кърджали
|Крумовград
|Крумовград
|53206
|Кърджали
|Крумовград
|Овчари
|57062
|Кърджали
|Крумовград
|Подрумче
|57248
|Кърджали
|Крумовград
|Полковник Желязово
|67297
|Кърджали
|Крумовград
|Сливарка
|69688
|Кърджали
|Крумовград
|Странджево
|7658
|Кърджали
|Кърджали
|Бяла поляна
|15000
|Кърджали
|Кърджали
|Главатарци
|18410
|Кърджали
|Кърджали
|Гъсково
|22134
|Кърджали
|Кърджали
|Долна крепост
|24445
|Кърджали
|Кърджали
|Дъждино
|29407
|Кърджали
|Кърджали
|Жинзифово
|38282
|Кърджали
|Кърджали
|Конево
|39894
|Кърджали
|Кърджали
|Крин
|40909
|Кърджали
|Кърджали
|Кърджали
|44700
|Кърджали
|Кърджали
|Люляково
|48074
|Кърджали
|Кърджали
|Миладиново
|54403
|Кърджали
|Кърджали
|Островица
|55840
|Кърджали
|Кърджали
|Пепелище
|63170
|Кърджали
|Кърджали
|Рудина
|66336
|Кърджали
|Кърджали
|Сестринско
|69715
|Кърджали
|Кърджали
|Страхил войвода
|69849
|Кърджали
|Кърджали
|Стремово
|69852
|Кърджали
|Кърджали
|Стремци
|72802
|Кърджали
|Кърджали
|Тополчане
|73136
|Кърджали
|Кърджали
|Три могили
|87672
|Кърджали
|Кърджали
|Ястреб
|2155
|Кърджали
|Момчилград
|Багрянка
|2292
|Кърджали
|Момчилград
|Балабаново
|43102
|Кърджали
|Момчилград
|Лале
|59361
|Кърджали
|Момчилград
|Прогрес
|52297
|Кюстендил
|Бобов дол
|Новоселяне
|83082
|Кюстендил
|Бобов дол
|Шатрово
|24791
|Кюстендил
|Дупница
|Дяково
|80491
|Кюстендил
|Дупница
|Червен брег
|2748
|Кюстендил
|Кочериново
|Бараково
|3962
|Кюстендил
|Кюстендил
|Берсин
|38432
|Кюстендил
|Кюстендил
|Коняво
|52400
|Кюстендил
|Кюстендил
|Николичевци
|66891
|Кюстендил
|Кюстендил
|Скриняно
|67790
|Кюстендил
|Кюстендил
|Соволяно
|51216
|Кюстендил
|Невестино
|Невестино
|51336
|Кюстендил
|Невестино
|Неделкова Гращица
|81284
|Кюстендил
|Невестино
|Четирци
|40943
|Ловеч
|Летница
|Кърпачево
|6536
|Ловеч
|Ловеч
|Брестово
|16883
|Ловеч
|Ловеч
|Горно Павликене
|20420
|Ловеч
|Ловеч
|Деветаки
|43952
|Ловеч
|Ловеч
|Ловеч
|58150
|Ловеч
|Ловеч
|Прелом
|66799
|Ловеч
|Ловеч
|Скобелево
|7357
|Ловеч
|Тетевен
|Български извор
|12108
|Ловеч
|Троян
|Врабево
|20300
|Ловеч
|Троян
|Дебнево
|15552
|Ловеч
|Угърчин
|Голец
|48060
|Ловеч
|Угърчин
|Микре
|15655
|Ловеч
|Ябланица
|Голяма Брестница
|21381
|Ловеч
|Ябланица
|Добревци
|31098
|Ловеч
|Ябланица
|Златна Панега
|5253
|Монтана
|Берковица
|Бокиловци
|14297
|Монтана
|Берковица
|Гаганица
|38131
|Монтана
|Берковица
|Комарево
|47723
|Монтана
|Берковица
|Мездрея
|23073
|Монтана
|Вършец
|Драганица
|69537
|Монтана
|Вършец
|Стояново
|17018
|Монтана
|Георги Дамяново
|Горно Церовене
|80368
|Монтана
|Георги Дамяново
|Чемиш
|67667
|Монтана
|Монтана
|Смоляновци
|165
|Пазарджик
|Белово
|Аканджиево
|7586
|Пазарджик
|Брацигово
|Бяга
|58311
|Перник
|Радомир
|Прибой
|49309
|Пловдив
|Асеновград
|Мулдава
|12680
|Пловдив
|Брезово
|Върбен
|30750
|Пловдив
|Брезово
|Зелениково
|54465
|Пловдив
|Калояново
|Отец Паисиево
|55926
|Пловдив
|Калояново
|Песнопой
|3109
|Пловдив
|Карлово
|Бегунци
|10291
|Пловдив
|Карлово
|Ведраре
|40703
|Пловдив
|Карлово
|Куртово
|58616
|Пловдив
|Карлово
|Пролом
|67903
|Пловдив
|Карлово
|Соколица
|52221
|Пловдив
|Стамболийски
|Ново село
|73081
|Пловдив
|Стамболийски
|Триводици
|46646
|Сливен
|Котел
|Малко село
|67859
|Сливен
|Котел
|Соколарци
|72833
|Сливен
|Котел
|Топузево
|76073
|Сливен
|Котел
|Филаретово
|87031
|Сливен
|Котел
|Ябланово
|12320
|София
|Годеч
|Връдловци
|14338
|София
|Горна Малина
|Гайтанево
|16314
|София
|Горна Малина
|Горна Малина
|35630
|София
|Драгоман
|Камбелевци
|43757
|София
|Драгоман
|Липинци
|80426
|София
|Драгоман
|Чепърлинци
|4604
|София
|Елин Пелин
|Богданлия
|36422
|София
|Елин Пелин
|Караполци
|4813
|София
|Костинброд
|Богьовци
|20897
|София
|Правец
|Джурово
|7541
|София
|Сливница
|Бърложница
|70531
|Стара Загора
|Братя Даскалови
|Съединение
|49076
|Стара Загора
|Казанлък
|Горно Черковище
|83020
|Стара Загора
|Мъглиж
|Шаново
|57323
|Стара Загора
|Раднево
|Полски Градец
|46417
|Стара Загора
|Стара Загора
|Малка Верея
|63344
|Стара Загора
|Чирпан
|Рупките
|16211
|Търговище
|Антоново
|Горна Златица
|20479
|Търговище
|Антоново
|Девино
|24428
|Търговище
|Антоново
|Дъбравица
|46468
|Търговище
|Антоново
|Малка Черковна
|53641
|Търговище
|Антоново
|Орач
|58476
|Търговище
|Антоново
|Присойна
|58949
|Търговище
|Антоново
|Пчелно
|61769
|Търговище
|Антоново
|Разделци
|72062
|Търговище
|Антоново
|Таймище
|77120
|Търговище
|Антоново
|Халваджийско
|87271
|Търговище
|Антоново
|Язовец
|10392
|Търговище
|Омуртаг
|Великденче
|10687
|Търговище
|Омуртаг
|Веренци
|11212
|Търговище
|Омуртаг
|Висок
|16818
|Търговище
|Омуртаг
|Горно Козарево
|22280
|Търговище
|Омуртаг
|Долна Хубавка
|22664
|Търговище
|Омуртаг
|Долно Козарево
|32620
|Търговище
|Омуртаг
|Илийно
|39596
|Търговище
|Омуртаг
|Красноселци
|53535
|Търговище
|Омуртаг
|Омуртаг
|55327
|Търговище
|Омуртаг
|Панайот Хитово
|55381
|Търговище
|Омуртаг
|Паничино
|56112
|Търговище
|Омуртаг
|Петрино
|63104
|Търговище
|Омуртаг
|Росица
|68761
|Търговище
|Омуртаг
|Станец
|78166
|Търговище
|Омуртаг
|Царевци
|23087
|Търговище
|Търговище
|Драгановец
|4844
|Хасково
|Димитровград
|Бодрово
|29074
|Хасково
|Ивайловград
|Железари
|32024
|Хасково
|Ивайловград
|Ивайловград
|38248
|Хасково
|Ивайловград
|Кондово
|38964
|Хасково
|Ивайловград
|Костилково
|43128
|Хасково
|Ивайловград
|Ламбух
|47069
|Хасково
|Ивайловград
|Мандрица
|55748
|Хасково
|Ивайловград
|Плевун
|65704
|Хасково
|Ивайловград
|Свирачи
|12560
|Хасково
|Любимец
|Вълче поле
|44077
|Хасково
|Любимец
|Лозен
|22375
|Хасково
|Маджарово
|Долни Главанак
|66233
|Хасково
|Маджарово
|Сеноклас
|5983
|Хасково
|Минерални бани
|Боян Ботево
|47468
|Хасково
|Свиленград
|Маточина
|70055
|Хасково
|Свиленград
|Студена
|15610
|Хасково
|Стамболово
|Голобрадово
|22770
|Хасково
|Стамболово
|Долно поле
|30908
|Хасково
|Стамболово
|Зимовина
|57618
|Хасково
|Стамболово
|Поповец
|58815
|Хасково
|Стамболово
|Пчелари
|78094
|Хасково
|Стамболово
|Царева поляна
|21659
|Хасково
|Тополовград
|Доброселец
|68583
|Хасково
|Тополовград
|Срем
|75191
|Хасково
|Тополовград
|Устрем
|81654
|Хасково
|Тополовград
|Чукарово
|43548
|Хасково
|Харманли
|Лешниково
|16729
|Хасково
|Хасково
|Горно Войводино
|27200
|Хасково
|Хасково
|Елена
|31365
|Хасково
|Хасково
|Зорница
|80950
|Шумен
|Смядово
|Черни връх
|11658
|Ямбол
|Болярово
|Воден
|15881
|Ямбол
|Болярово
|Голямо Крушево
|17097
|Ямбол
|Болярово
|Горска поляна
|83051
|Ямбол
|Болярово
|Шарково
|44666
|Ямбол
|Стралджа
|Люлин
|57409
|Ямбол
|Стралджа
|Поляна
|15789
|Ямбол
|Тунджа
|Голям манастир
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