Намаляват ставката на субсидиите по новата мярка 13.3

Три месеца след като бяха публикувани в „Държавен вестник“ промените в Наредба 6 за прилагане на мярка 13 от ПРСР, виждаме, че земеделското министерство предлага нови корекции в норматива.

Промените са свързани с намаляване на определените ставки за подпомагане по новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“.

В предишните изменения определените ставки бяха: „За частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар; за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.“

В проекта за изменение и допълнение на Наредба 6, публикуван на 29 май в сайта на министерството, те са: „За частта до 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар; за частта над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“

Към проектонаредбата са публикувани Приложение № 1, в което са изброени 60-те „Други райони, засегнати от специфични ограничения“, в които стопанствата ще се подпомагат по подмярка 13.3. Публикувани е в Приложение №2 и актуализираният списък на „Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения“.

Ето и приложенията:

„Приложение № 1

Други райони, засегнати от специфични ограничения

EKATTE Област Община Наименование на населено място 07377 Благоевград Благоевград Българчево 12975 Бургас Созопол Вършило 04621 Бургас Средец Богданово 10166 Бургас Средец Варовник 15816 Бургас Средец Голямо Буково 36938 Бургас Средец Кирово 00583 Велико Търново Велико Търново Арбанаси 17765 Видин Белоградчик Граничак 16256 Враца Мездра Горна Кремена 69050 Враца Мездра Старо село 78135 Враца Мездра Царевец 40693 Враца Роман Курново 69972 Враца Роман Струпец 07942 Кърджали Кирково Брегово 24743 Кърджали Кирково Дюлица 40988 Кърджали Кирково Кърчовско 62236 Кърджали Кирково Растник 65214 Кърджали Кирково Самодива 68953 Кърджали Кирково Старово 77092 Кърджали Кирково Хаджийско 16287 Кърджали Крумовград Горна кула 24459 Кърджали Крумовград Дъждовник 30538 Кърджали Крумовград Звънарка 39970 Кърджали Крумовград Крумовград 53206 Кърджали Крумовград Овчари 54821 Кърджали Крумовград Орех 24445 Кърджали Кърджали Дъждино 44700 Кърджали Кърджали Люляково 48074 Кърджали Кърджали Миладиново 69715 Кърджали Кърджали Страхил войвода 69849 Кърджали Кърджали Стремово 69852 Кърджали Кърджали Стремци 73136 Кърджали Кърджали Три могили 87672 Кърджали Кърджали Ястреб 02155 Кърджали Момчилград Багрянка 02292 Кърджали Момчилград Балабаново 43102 Кърджали Момчилград Лале 59361 Кърджали Момчилград Прогрес 40943 Ловеч Летница Кърпачево 77311 Ловеч Ловеч Хлевене 38131 Монтана Берковица Комарево 23073 Монтана Вършец Драганица 46646 Сливен Котел Малко село 67859 Сливен Котел Соколарци 72833 Сливен Котел Топузево 76073 Сливен Котел Филаретово 12320 София Годеч Връдловци 23296 София Костинброд Драговищица 58476 Търговище Антоново Присойна 22664 Търговище Омуртаг Долно Козарево 39596 Търговище Омуртаг Красноселци 55381 Търговище Омуртаг Паничино 29074 Хасково Ивайловград Железари 38248 Хасково Ивайловград Кондово 38964 Хасково Ивайловград Костилково 55748 Хасково Ивайловград Плевун 66233 Хасково Маджарово Сеноклас 22770 Хасково Стамболово Долно поле 44803 Хасково Стамболово Лясковец 31365 Хасково Хасково Зорница

Приложение №2:

Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения

EKATTE Област Община Наименование на населеното място 18366 Благоевград Гърмен Гърмен 47247 Благоевград Петрич Марино поле 72744 Благоевград Петрич Тополница 81832 Благоевград Петрич Чучулигово 65108 Благоевград Хаджидимово Садово 80813 Бургас Айтос Черна могила 02573 Бургас Бургас Банево 23090 Бургас Бургас Драганово 63183 Бургас Бургас Рудник 72151 Бургас Бургас Твърдица 27022 Бургас Малко Търново Евренозово 44425 Бургас Поморие Лъка 10731 Бургас Приморско Веселие 52129 Бургас Приморско Ново Паничарево 30822 Бургас Созопол Зидарово 32737 Бургас Созопол Индже войвода 40124 Бургас Созопол Крушевец 61114 Бургас Созопол Равна гора 67800 Бургас Созопол Созопол 03455 Бургас Средец Белила 23604 Бургас Средец Драчево 40419 Бургас Средец Кубадин 29221 Бургас Средец Момина църква 02322 Бургас Сунгурларе Балабанчево 10327 Бургас Сунгурларе Везенково 44149 Бургас Сунгурларе Лозица 56959 Бургас Сунгурларе Подвис 10094 Бургас Царево Варвара 52115 Варна Долни чифлик Ново Оряхово 06940 Велико Търново Велико Търново Буковец 10447 Велико Търново Велико Търново Велико Търново 87360 Велико Търново Велико Търново Ялово 05582 Видин Белоградчик Боровица 12632 Видин Белоградчик Върба 24431 Видин Белоградчик Дъбравка 58671 Видин Чупрене Протопопинци 03438 Враца Враца Бели извор 11555 Враца Враца Власатица 12259 Враца Враца Враца 12704 Враца Мездра Върбешница 39709 Враца Мездра Крета 49031 Враца Мездра Моравица 40645 Враца Роман Кунино 69554 Враца Роман Стояновци 14533 Габрово Габрово Гарван 18215 Габрово Габрово Гъбене 30973 Габрово Габрово Златевци 14859 Габрово Дряново Геша 66768 Габрово Дряново Скалско 66977 Габрово Дряново Славейково 87463 Габрово Дряново Янтра 16376 Габрово Севлиево Горна Росица 17542 Габрово Севлиево Градище 39431 Габрово Севлиево Крамолин 58339 Добрич Добрич Прилеп 00120 Кърджали Кирково Върбен 27591 Кърджали Кирково Еровете 54393 Кърджали Кирково Островец 59063 Кърджали Кирково Първица 76159 Кърджали Кирково Фотиново 83449 Кърджали Кирково Шопци 87415 Кърджали Кирково Янино 12190 Кърджали Крумовград Вранско 31142 Кърджали Крумовград Златолист 39058 Кърджали Крумовград Котлари 57062 Кърджали Крумовград Подрумче 57248 Кърджали Крумовград Полковник Желязово 67297 Кърджали Крумовград Сливарка 69688 Кърджали Крумовград Странджево 07658 Кърджали Кърджали Бяла поляна 15000 Кърджали Кърджали Главатарци 18410 Кърджали Кърджали Гъсково 22134 Кърджали Кърджали Долна крепост 29407 Кърджали Кърджали Жинзифово 38282 Кърджали Кърджали Конево 39894 Кърджали Кърджали Крин 40909 Кърджали Кърджали Кърджали 54403 Кърджали Кърджали Островица 55840 Кърджали Кърджали Пепелище 63170 Кърджали Кърджали Рудина 66336 Кърджали Кърджали Сестринско 72802 Кърджали Кърджали Тополчане 52297 Кюстендил Бобов дол Новоселяне 83082 Кюстендил Бобов дол Шатрово 24791 Кюстендил Дупница Дяково 80491 Кюстендил Дупница Червен брег 02748 Кюстендил Кочериново Бараково 03962 Кюстендил Кюстендил Берсин 38432 Кюстендил Кюстендил Коняво 52400 Кюстендил Кюстендил Николичевци 66891 Кюстендил Кюстендил Скриняно 67790 Кюстендил Кюстендил Соволяно 51216 Кюстендил Невестино Невестино 51336 Кюстендил Невестино Неделкова Гращица 81284 Кюстендил Невестино Четирци 06536 Ловеч Ловеч Брестово 16883 Ловеч Ловеч Горно Павликене 20420 Ловеч Ловеч Деветаки 43952 Ловеч Ловеч Ловеч 58150 Ловеч Ловеч Прелом 66799 Ловеч Ловеч Скобелево 07357 Ловеч Тетевен Български извор 12108 Ловеч Троян Врабево 20300 Ловеч Троян Дебнево 15552 Ловеч Угърчин Голец 48060 Ловеч Угърчин Микре 15655 Ловеч Ябланица Голяма Брестница 21381 Ловеч Ябланица Добревци 31098 Ловеч Ябланица Златна Панега 05253 Монтана Берковица Бокиловци 14297 Монтана Берковица Гаганица 47723 Монтана Берковица Мездрея 69537 Монтана Вършец Стояново 17018 Монтана Георги Дамяново Горно Церовене 80368 Монтана Георги Дамяново Чемиш 67667 Монтана Монтана Смоляновци 00165 Пазарджик Белово Аканджиево 07586 Пазарджик Брацигово Бяга 58311 Перник Радомир Прибой 49309 Пловдив Асеновград Мулдава 12680 Пловдив Брезово Върбен 30750 Пловдив Брезово Зелениково 54465 Пловдив Калояново Отец Паисиево 55926 Пловдив Калояново Песнопой 03109 Пловдив Карлово Бегунци 10291 Пловдив Карлово Ведраре 40703 Пловдив Карлово Куртово 58616 Пловдив Карлово Пролом 67903 Пловдив Карлово Соколица 52221 Пловдив Стамболийски Ново село 73081 Пловдив Стамболийски Триводици 87031 Сливен Котел Ябланово 14338 София Горна Малина Гайтанево 16314 София Горна Малина Горна Малина 35630 София Драгоман Камбелевци 43757 София Драгоман Липинци 80426 София Драгоман Чепърлинци 04604 София Елин Пелин Богданлия 36422 София Елин Пелин Караполци 04813 София Костинброд Богьовци 20897 София Правец Джурово 07541 София Сливница Бърложница 70531 Стара Загора Братя Даскалови Съединение 49076 Стара Загора Казанлък Горно Черковище 83020 Стара Загора Мъглиж Шаново 57323 Стара Загора Раднево Полски Градец 46417 Стара Загора Стара Загора Малка Верея 63344 Стара Загора Чирпан Рупките 16211 Търговище Антоново Горна Златица 20479 Търговище Антоново Девино 24428 Търговище Антоново Дъбравица 46468 Търговище Антоново Малка Черковна 53641 Търговище Антоново Орач 58949 Търговище Антоново Пчелно 61769 Търговище Антоново Разделци 72062 Търговище Антоново Таймище 77120 Търговище Антоново Халваджийско 87271 Търговище Антоново Язовец 10392 Търговище Омуртаг Великденче 10687 Търговище Омуртаг Веренци 11212 Търговище Омуртаг Висок 16818 Търговище Омуртаг Горно Козарево 22280 Търговище Омуртаг Долна Хубавка 32620 Търговище Омуртаг Илийно 53535 Търговище Омуртаг Омуртаг 55327 Търговище Омуртаг Панайот Хитово 56112 Търговище Омуртаг Петрино 63104 Търговище Омуртаг Росица 68761 Търговище Омуртаг Станец 78166 Търговище Омуртаг Царевци 23087 Търговище Търговище Драгановец 04844 Хасково Димитровград Бодрово 32024 Хасково Ивайловград Ивайловград 43128 Хасково Ивайловград Ламбух 47069 Хасково Ивайловград Мандрица 65704 Хасково Ивайловград Свирачи 12560 Хасково Любимец Вълче поле 44077 Хасково Любимец Лозен 22375 Хасково Маджарово Долни Главанак 05983 Хасково Минерални бани Боян Ботево 47468 Хасково Свиленград Маточина 70055 Хасково Свиленград Студена 15610 Хасково Стамболово Голобрадово 30908 Хасково Стамболово Зимовина 57618 Хасково Стамболово Поповец 58815 Хасково Стамболово Пчелари 78094 Хасково Стамболово Царева поляна 21659 Хасково Тополовград Доброселец 68583 Хасково Тополовград Срем 75191 Хасково Тополовград Устрем 81654 Хасково Тополовград Чукарово 43548 Хасково Харманли Лешниково 16729 Хасково Хасково Горно Войводино 27200 Хасково Хасково Елена 80950 Шумен Смядово Черни връх 11658 Ямбол Болярово Воден 15881 Ямбол Болярово Голямо Крушево 17097 Ямбол Болярово Горска поляна 83051 Ямбол Болярово Шарково 44666 Ямбол Стралджа Люлин 57409 Ямбол Стралджа Поляна 15789 Ямбол Тунджа Голям манастир

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