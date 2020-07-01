Намалиха ставките по мярка 13 от ПРСР за 60-те землища, отпадналите землища се стопиха от 258 на 202

С нови промени в Наредба №6/2015 г. са намалени някои от ставките на компенсационните плащания по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони. Измененията са обнародвани в днешния 62-ри брой на „Държавен вестник“ и влизат в сила от днес, 14 юли 2020 г.

Намалението е за „Други райони, засегнати от специфични ограничения“, които се отнасят за 60 землища (виж по-долу).

Новите ставки са в чл. 8а и са следните:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;

2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“

(За сравнение, предишните ставки бяха:

за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;

2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.)

Друга промяна е свързана с броя на отпадналите землища от „обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. В предишната редакция на наредба №6/2015 г., в сила от 28 февруари 2020 г., отпадналите бяха 258 на брой. В настоящото Приложение №3 (виж по-долу) те вече са 202, тоест с 56 землища по-малко.