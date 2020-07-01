Намалиха ставките по мярка 13 от ПРСР за 60-те землища, отпадналите землища се стопиха от 258 на 202
С нови промени в Наредба №6/2015 г. са намалени някои от ставките на компенсационните плащания по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони. Измененията са обнародвани в днешния 62-ри брой на „Държавен вестник“ и влизат в сила от днес, 14 юли 2020 г.
Намалението е за „Други райони, засегнати от специфични ограничения“, които се отнасят за 60 землища (виж по-долу).
Новите ставки са в чл. 8а и са следните:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“
(За сравнение, предишните ставки бяха:
за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.)
Друга промяна е свързана с броя на отпадналите землища от „обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. В предишната редакция на наредба №6/2015 г., в сила от 28 февруари 2020 г., отпадналите бяха 258 на брой. В настоящото Приложение №3 (виж по-долу) те вече са 202, тоест с 56 землища по-малко.
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
Други райони, засегнати от специфични ограничения
|
EKATTE
|
Област
|
Община
|
Наименование на населено място
|
07377
|
Благоевград
|
Благоевград
|
Българчево
|
12975
|
Бургас
|
Созопол
|
Вършило
|
04621
|
Бургас
|
Средец
|
Богданово
|
10166
|
Бургас
|
Средец
|
Варовник
|
15816
|
Бургас
|
Средец
|
Голямо Буково
|
36938
|
Бургас
|
Средец
|
Кирово
|
00583
|
Велико Търново
|
Велико Търново
|
Арбанаси
|
17765
|
Видин
|
Белоградчик
|
Граничак
|
16256
|
Враца
|
Мездра
|
Горна Кремена
|
69050
|
Враца
|
Мездра
|
Старо село
|
78135
|
Враца
|
Мездра
|
Царевец
|
40693
|
Враца
|
Роман
|
Курново
|
69972
|
Враца
|
Роман
|
Струпец
|
07942
|
Кърджали
|
Кирково
|
Брегово
|
24743
|
Кърджали
|
Кирково
|
Дюлица
|
40988
|
Кърджали
|
Кирково
|
Кърчовско
|
62236
|
Кърджали
|
Кирково
|
Растник
|
65214
|
Кърджали
|
Кирково
|
Самодива
|
68953
|
Кърджали
|
Кирково
|
Старово
|
77092
|
Кърджали
|
Кирково
|
Хаджийско
|
16287
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Горна кула
|
24459
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Дъждовник
|
30538
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Звънарка
|
39970
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Крумовград
|
53206
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Овчари
|
54821
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Орех
|
24445
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Дъждино
|
44700
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Люляково
|
48074
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Миладиново
|
69715
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Страхил войвода
|
69849
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Стремово
|
69852
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Стремци
|
73136
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Три могили
|
87672
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Ястреб
|
02155
|
Кърджали
|
Момчилград
|
Багрянка
|
02292
|
Кърджали
|
Момчилград
|
Балабаново
|
43102
|
Кърджали
|
Момчилград
|
Лале
|
59361
|
Кърджали
|
Момчилград
|
Прогрес
|
40943
|
Ловеч
|
Летница
|
Кърпачево
|
77311
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Хлевене
|
38131
|
Монтана
|
Берковица
|
Комарево
|
23073
|
Монтана
|
Вършец
|
Драганица
|
46646
|
Сливен
|
Котел
|
Малко село
|
67859
|
Сливен
|
Котел
|
Соколарци
|
72833
|
Сливен
|
Котел
|
Топузево
|
76073
|
Сливен
|
Котел
|
Филаретово
|
12320
|
София
|
Годеч
|
Връдловци
|
23296
|
София
|
Костинброд
|
Драговищица
|
58476
|
Търговище
|
Антоново
|
Присойна
|
22664
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Долно Козарево
|
39596
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Красноселци
|
55381
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Паничино
|
29074
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Железари
|
38248
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Кондово
|
38964
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Костилково
|
55748
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Плевун
|
66233
|
Хасково
|
Маджарово
|
Сеноклас
|
22770
|
Хасково
|
Стамболово
|
Долно поле
|
44803
|
Хасково
|
Стамболово
|
Лясковец
|
31365
|
Хасково
|
Хасково
|
Зорница
“
§ 4. Досегашното „Приложение към чл. 3, ал. 3“ става „Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3“ и се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3
Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
|
EKATTE
|
Област
|
Община
|
Наименование на населеното място
|
18366
|
Благоевград
|
Гърмен
|
Гърмен
|
47247
|
Благоевград
|
Петрич
|
Марино поле
|
72744
|
Благоевград
|
Петрич
|
Тополница
|
81832
|
Благоевград
|
Петрич
|
Чучулигово
|
65108
|
Благоевград
|
Хаджидимово
|
Садово
|
80813
|
Бургас
|
Айтос
|
Черна могила
|
02573
|
Бургас
|
Бургас
|
Банево
|
23090
|
Бургас
|
Бургас
|
Драганово
|
63183
|
Бургас
|
Бургас
|
Рудник
|
72151
|
Бургас
|
Бургас
|
Твърдица
|
27022
|
Бургас
|
Малко Търново
|
Евренозово
|
44425
|
Бургас
|
Поморие
|
Лъка
|
10731
|
Бургас
|
Приморско
|
Веселие
|
52129
|
Бургас
|
Приморско
|
Ново Паничарево
|
30822
|
Бургас
|
Созопол
|
Зидарово
|
32737
|
Бургас
|
Созопол
|
Индже войвода
|
40124
|
Бургас
|
Созопол
|
Крушевец
|
61114
|
Бургас
|
Созопол
|
Равна гора
|
67800
|
Бургас
|
Созопол
|
Созопол
|
03455
|
Бургас
|
Средец
|
Белила
|
23604
|
Бургас
|
Средец
|
Драчево
|
40419
|
Бургас
|
Средец
|
Кубадин
|
29221
|
Бургас
|
Средец
|
Момина църква
|
02322
|
Бургас
|
Сунгурларе
|
Балабанчево
|
10327
|
Бургас
|
Сунгурларе
|
Везенково
|
44149
|
Бургас
|
Сунгурларе
|
Лозица
|
56959
|
Бургас
|
Сунгурларе
|
Подвис
|
10094
|
Бургас
|
Царево
|
Варвара
|
52115
|
Варна
|
Долни чифлик
|
Ново Оряхово
|
06940
|
Велико Търново
|
Велико Търново
|
Буковец
|
10447
|
Велико Търново
|
Велико Търново
|
Велико Търново
|
87360
|
Велико Търново
|
Велико Търново
|
Ялово
|
05582
|
Видин
|
Белоградчик
|
Боровица
|
12632
|
Видин
|
Белоградчик
|
Върба
|
24431
|
Видин
|
Белоградчик
|
Дъбравка
|
58671
|
Видин
|
Чупрене
|
Протопопинци
|
03438
|
Враца
|
Враца
|
Бели извор
|
11555
|
Враца
|
Враца
|
Власатица
|
12259
|
Враца
|
Враца
|
Враца
|
12704
|
Враца
|
Мездра
|
Върбешница
|
39709
|
Враца
|
Мездра
|
Крета
|
49031
|
Враца
|
Мездра
|
Моравица
|
40645
|
Враца
|
Роман
|
Кунино
|
69554
|
Враца
|
Роман
|
Стояновци
|
14533
|
Габрово
|
Габрово
|
Гарван
|
18215
|
Габрово
|
Габрово
|
Гъбене
|
30973
|
Габрово
|
Габрово
|
Златевци
|
14859
|
Габрово
|
Дряново
|
Геша
|
66768
|
Габрово
|
Дряново
|
Скалско
|
66977
|
Габрово
|
Дряново
|
Славейково
|
87463
|
Габрово
|
Дряново
|
Янтра
|
16376
|
Габрово
|
Севлиево
|
Горна Росица
|
17542
|
Габрово
|
Севлиево
|
Градище
|
39431
|
Габрово
|
Севлиево
|
Крамолин
|
58339
|
Добрич
|
Добрич
|
Прилеп
|
00120
|
Кърджали
|
Кирково
|
Върбен
|
27591
|
Кърджали
|
Кирково
|
Еровете
|
54393
|
Кърджали
|
Кирково
|
Островец
|
59063
|
Кърджали
|
Кирково
|
Първица
|
76159
|
Кърджали
|
Кирково
|
Фотиново
|
83449
|
Кърджали
|
Кирково
|
Шопци
|
87415
|
Кърджали
|
Кирково
|
Янино
|
12190
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Вранско
|
31142
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Златолист
|
39058
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Котлари
|
57062
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Подрумче
|
57248
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Полковник Желязово
|
67297
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Сливарка
|
69688
|
Кърджали
|
Крумовград
|
Странджево
|
07658
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Бяла поляна
|
15000
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Главатарци
|
18410
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Гъсково
|
22134
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Долна крепост
|
29407
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Жинзифово
|
38282
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Конево
|
39894
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Крин
|
40909
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Кърджали
|
54403
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Островица
|
55840
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Пепелище
|
63170
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Рудина
|
66336
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Сестринско
|
72802
|
Кърджали
|
Кърджали
|
Тополчане
|
52297
|
Кюстендил
|
Бобов дол
|
Новоселяне
|
83082
|
Кюстендил
|
Бобов дол
|
Шатрово
|
24791
|
Кюстендил
|
Дупница
|
Дяково
|
80491
|
Кюстендил
|
Дупница
|
Червен брег
|
02748
|
Кюстендил
|
Кочериново
|
Бараково
|
03962
|
Кюстендил
|
Кюстендил
|
Берсин
|
38432
|
Кюстендил
|
Кюстендил
|
Коняво
|
52400
|
Кюстендил
|
Кюстендил
|
Николичевци
|
66891
|
Кюстендил
|
Кюстендил
|
Скриняно
|
67790
|
Кюстендил
|
Кюстендил
|
Соволяно
|
51216
|
Кюстендил
|
Невестино
|
Невестино
|
51336
|
Кюстендил
|
Невестино
|
Неделкова Гращица
|
81284
|
Кюстендил
|
Невестино
|
Четирци
|
06536
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Брестово
|
16883
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Горно Павликене
|
20420
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Деветаки
|
43952
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Ловеч
|
58150
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Прелом
|
66799
|
Ловеч
|
Ловеч
|
Скобелево
|
07357
|
Ловеч
|
Тетевен
|
Български извор
|
12108
|
Ловеч
|
Троян
|
Врабево
|
20300
|
Ловеч
|
Троян
|
Дебнево
|
15552
|
Ловеч
|
Угърчин
|
Голец
|
48060
|
Ловеч
|
Угърчин
|
Микре
|
15655
|
Ловеч
|
Ябланица
|
Голяма Брестница
|
21381
|
Ловеч
|
Ябланица
|
Добревци
|
31098
|
Ловеч
|
Ябланица
|
Златна Панега
|
05253
|
Монтана
|
Берковица
|
Бокиловци
|
14297
|
Монтана
|
Берковица
|
Гаганица
|
47723
|
Монтана
|
Берковица
|
Мездрея
|
69537
|
Монтана
|
Вършец
|
Стояново
|
17018
|
Монтана
|
Георги Дамяново
|
Горно Церовене
|
80368
|
Монтана
|
Георги Дамяново
|
Чемиш
|
67667
|
Монтана
|
Монтана
|
Смоляновци
|
00165
|
Пазарджик
|
Белово
|
Аканджиево
|
07586
|
Пазарджик
|
Брацигово
|
Бяга
|
58311
|
Перник
|
Радомир
|
Прибой
|
49309
|
Пловдив
|
Асеновград
|
Мулдава
|
12680
|
Пловдив
|
Брезово
|
Върбен
|
30750
|
Пловдив
|
Брезово
|
Зелениково
|
54465
|
Пловдив
|
Калояново
|
Отец Паисиево
|
55926
|
Пловдив
|
Калояново
|
Песнопой
|
03109
|
Пловдив
|
Карлово
|
Бегунци
|
10291
|
Пловдив
|
Карлово
|
Ведраре
|
40703
|
Пловдив
|
Карлово
|
Куртово
|
58616
|
Пловдив
|
Карлово
|
Пролом
|
67903
|
Пловдив
|
Карлово
|
Соколица
|
52221
|
Пловдив
|
Стамболийски
|
Ново село
|
73081
|
Пловдив
|
Стамболийски
|
Триводици
|
87031
|
Сливен
|
Котел
|
Ябланово
|
14338
|
София
|
Горна Малина
|
Гайтанево
|
16314
|
София
|
Горна Малина
|
Горна Малина
|
35630
|
София
|
Драгоман
|
Камбелевци
|
43757
|
София
|
Драгоман
|
Липинци
|
80426
|
София
|
Драгоман
|
Чепърлинци
|
04604
|
София
|
Елин Пелин
|
Богданлия
|
36422
|
София
|
Елин Пелин
|
Караполци
|
04813
|
София
|
Костинброд
|
Богьовци
|
20897
|
София
|
Правец
|
Джурово
|
07541
|
София
|
Сливница
|
Бърложница
|
70531
|
Стара Загора
|
Братя Даскалови
|
Съединение
|
49076
|
Стара Загора
|
Казанлък
|
Горно Черковище
|
83020
|
Стара Загора
|
Мъглиж
|
Шаново
|
57323
|
Стара Загора
|
Раднево
|
Полски Градец
|
46417
|
Стара Загора
|
Стара Загора
|
Малка Верея
|
63344
|
Стара Загора
|
Чирпан
|
Рупките
|
16211
|
Търговище
|
Антоново
|
Горна Златица
|
20479
|
Търговище
|
Антоново
|
Девино
|
24428
|
Търговище
|
Антоново
|
Дъбравица
|
46468
|
Търговище
|
Антоново
|
Малка Черковна
|
53641
|
Търговище
|
Антоново
|
Орач
|
58949
|
Търговище
|
Антоново
|
Пчелно
|
61769
|
Търговище
|
Антоново
|
Разделци
|
72062
|
Търговище
|
Антоново
|
Таймище
|
77120
|
Търговище
|
Антоново
|
Халваджийско
|
87271
|
Търговище
|
Антоново
|
Язовец
|
10392
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Великденче
|
10687
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Веренци
|
11212
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Висок
|
16818
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Горно Козарево
|
22280
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Долна Хубавка
|
32620
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Илийно
|
53535
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Омуртаг
|
55327
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Панайот Хитово
|
56112
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Петрино
|
63104
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Росица
|
68761
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Станец
|
78166
|
Търговище
|
Омуртаг
|
Царевци
|
23087
|
Търговище
|
Търговище
|
Драгановец
|
04844
|
Хасково
|
Димитровград
|
Бодрово
|
32024
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Ивайловград
|
43128
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Ламбух
|
47069
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Мандрица
|
65704
|
Хасково
|
Ивайловград
|
Свирачи
|
12560
|
Хасково
|
Любимец
|
Вълче поле
|
44077
|
Хасково
|
Любимец
|
Лозен
|
22375
|
Хасково
|
Маджарово
|
Долни Главанак
|
05983
|
Хасково
|
Минерални бани
|
Боян Ботево
|
47468
|
Хасково
|
Свиленград
|
Маточина
|
70055
|
Хасково
|
Свиленград
|
Студена
|
15610
|
Хасково
|
Стамболово
|
Голобрадово
|
30908
|
Хасково
|
Стамболово
|
Зимовина
|
57618
|
Хасково
|
Стамболово
|
Поповец
|
58815
|
Хасково
|
Стамболово
|
Пчелари
|
78094
|
Хасково
|
Стамболово
|
Царева поляна
|
21659
|
Хасково
|
Тополовград
|
Доброселец
|
68583
|
Хасково
|
Тополовград
|
Срем
|
75191
|
Хасково
|
Тополовград
|
Устрем
|
81654
|
Хасково
|
Тополовград
|
Чукарово
|
43548
|
Хасково
|
Харманли
|
Лешниково
|
16729
|
Хасково
|
Хасково
|
Горно Войводино
|
27200
|
Хасково
|
Хасково
|
Елена
|
80950
|
Шумен
|
Смядово
|
Черни връх
|
11658
|
Ямбол
|
Болярово
|
Воден
|
15881
|
Ямбол
|
Болярово
|
Голямо Крушево
|
17097
|
Ямбол
|
Болярово
|
Горска поляна
|
83051
|
Ямбол
|
Болярово
|
Шарково
|
44666
|
Ямбол
|
Стралджа
|
Люлин
|
57409
|
Ямбол
|
Стралджа
|
Поляна
|
15789
|
Ямбол
|
Тунджа
|
Голям манастир