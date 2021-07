Музика на живо и финалният епизод на „Властелинът на пръстените“ в Античния театър

В два поредни дни – 1 и 2 август, почитателите на Толкин и Питър Джаксън могат да се върнат в епичната битка за Средната земя

Изумителният спектакъл LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING („Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“) има нова локация и две нови дати за всички желаещи да съпреживеят магията на най-зрелищната част от трилогията.

Античният театър в Пловдив става перфектният домакин на дългоочаквания грандиозен финал за приключенията в Средната земя – „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“. Датите на мащабната продукция са две – 1 и 2 август, за да могат всички желаещи да се насладят на безценното преживяване – на открито и безопасно, чрез гигантски HD екран и с музика от 250 музиканта, които ще изпълнят на живо наградения с Оскар оригинален саундтрак на Хауърд Шор.

На 1 и 2 август от 21.00 часа във вълшебната атмосфера на Античния театър в Пловдив публиката ще има шанса да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. Форматът филм, комбиниран с музика на живо, вълнува милиони зрители в България и в целия свят. Локацията на спектакъла е уникална и за международните организатори от LORD OF THE RINGS IN CONCERT, като провеждането му на място с културна и историческа значимост като пловдивския Античен театър е първо в световен мащаб!

Стефан Еленков от организаторите Fest Team споделя, че не може да си представи по-подходяща локация от Античния театър в град Пловдив за мащаба и магията на предстоящия спектакъл. LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING е първото от поредица събития, които съчетават музикално и филмово преживяване, планирани от компанията.

Книгите на Дж. Р. Р. Толкин и техните блокбъстър екранизации от Питър Джаксън превърнаха милиони хора по света в категорични фенове на Властелина на пръстените. Композиторът Хауърд Шор и всяка нота от неговата тричасова музикална интерпретация ще пренесе публиката директно в Средната земя това лято в Пловдив.

Билети на цени от 80 до 140 лева се продават във всички каси на Ивентим – Билетен център пред община Пловдив, в туристически информационен център на пл. „Римски стадион”, билетна каса на Античен театър, в Дом на културата „Борис Христов”, OMV, билетен център НДК и др., както и онлайн на www.eventim.bg

Всички закупени до момента билети за планираното в Арена Армеец през ноември 2019 представление LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING ще важат за една от новите дати през 2021. Единственото, което публиката трябва да направи е да снима и изпрати билета си на info@eventim.bg с предпочитаната от тях дата и екипът на Eventim.bg ще им изпрати новия пропуск с разпределено според категорията ново място за Античния театър. Освен чрез имейл, презаверка на билети ще е възможна и в централния офис на Ивентим в гр. София, ул. „6-ти септември“ 58. Клиенти, които не са презаверили билетите си ще имат запазено място, но без право на избор.