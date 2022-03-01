Вторият протест на сектор Плодове и зеленчуци ще блокира Карловско шосе в Пловдив

Вторият протест на сектор Плодове и зеленчуци ще блокира Карловско шосе при разклона за Калояново, област Пловдив.

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Това ще се случи в сряда, 16 март, от 12 до 14 часа, съобщиха организаторите.

В случай, че липсва реакция от страна на управляващите, протестите ще продължат поетапно в цялата страна.

Протестът е организиран и подкрепен от Групи на земеделски производители и неправителствените организации от сектор плодове и зеленчуци:

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР

АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ

ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ

СЪЮЗ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

Организаторите канят всички производители и организации, които подкрепят исканията на сектор Плодове и зеленчуци да се присъединят в сряда.

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