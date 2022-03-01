Вторият протест на сектор Плодове и зеленчуци ще блокира Карловско шосе в Пловдив
Вторият протест на сектор Плодове и зеленчуци ще блокира Карловско шосе при разклона за Калояново, област Пловдив.
Прочети още: Над 300 производители на плодове и зеленчуци ще протестират утре на Дунав мост – Русе
Това ще се случи в сряда, 16 март, от 12 до 14 часа, съобщиха организаторите.
В случай, че липсва реакция от страна на управляващите, протестите ще продължат поетапно в цялата страна.
Протестът е организиран и подкрепен от Групи на земеделски производители и неправителствените организации от сектор плодове и зеленчуци:
АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР
АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ
ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ
НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ
СЪЮЗ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
Организаторите канят всички производители и организации, които подкрепят исканията на сектор Плодове и зеленчуци да се присъединят в сряда.