Ицо Хазарта влезе в шеговития списък на „23-та най-луди евродепутати“ на „Политико“

Българският рапър Ицо Хазарта, който ще бъде евродепутатът Христо Петров от групата на „ПП-ДБ“, влезе в шеговития списък от 23-ма най-луди членове на парламента, съставен от изданието „Политико“.

„Имате нужда от 23 членове на ЕП от седем различни държави, за да формирате политическа група в Европейския парламент?

POLITICO с гордост представя Kooky Group.

Това са най-дивите, най-откачените или направо най-странните евродепутати, избрани миналия уикенд. И ако трябваше да обединят сили, те биха изпълнили всички критерии, за да формират своя собствена групировка. Ще стане ли? Не. Но не това е въпросът тук.“

В групата влизат кипърски ютубър, италиански учител и антифашистки активист, крайнодесен атеист, испански инфлуенсър, немски писател и художник и други.

Ицо Хазарта е представен така: „Известният като Ицо Хазарта хип-хоп изпълнител спечели място в България за партито We Continue The Change. Мелодиите му събраха милиони слушания онлайн и се превърнаха в саундтрака на антикорупционните протести. Във видеото към песента „I Have A Guy“ той обикаля България, изпарявайки корумпирани части от българската държавна система.“