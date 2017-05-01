Екипът на Румен Порожанов доокомплектован с още двама зам.-министри от ДФ „Земеделие“

Премиерът Бойко Борисов подписа заповеди за назначаването на Лозана Василева и на Вергиния Кръстева за заместник-министри на земеделието, храните и горите.

Лозана Василева е доктор по икономика. От 2014 г. е заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. Тя бе освободена от поста на 10 март по време на последния служебен кабинет.

Вергиния Кръстева е завършила Университета за национално и световно стопанство. От 2016 г. е началник отдел в дирекция „Директни плащания“ на ДФ „Земеделие“.

Така Министерството на земеделието, храните и горите вече е с четирима заместник-министри, заедно с назначените по-рано Атанас Добрев, който беше зам.-директор на ДФ „Земеделие“ и с Цветан Димитров – бивш заместник на Десислава Танева.

Министър Румен Порожанов на практика се обгради с хора, чиито качества познава и на които има доверие.