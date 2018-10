50-годишно шотландско уиски The Macallan на търг в София с начален гонг 50 хил. лв.

Уникалната бутилка под номер 123 ще може да бъде видяна от любителите по време на Whiskey Fest Sofia 2018

Колекционерска бутилка The Macallan 50 years old ще бъде продадено на търг в България с начална цена от 50 000 лв. Най-колекционираното уиски в света – The Macallan Highland Single Malt Whisky, със съдействието на Residence Exclusive Club през ноември ще предостави възможност на любителите-колекционери в страната да наддават за 1 от 200 бутилки, бутилирани за цял свят, от този рядък колекционерски сингъл малц, отлежавал пет десетилетия. Всяка една от бутилките е ръчно номерирана, а номер 123 пристига в България. Преди това уникалната за страната бутилка ще може да бъде видяна от всички почитателите по време Whiskey Fest Sofia 2018, което ще се проведе от 26 до 28 октомври с Sofia Event Center.

В рамките на най-голямото и престижно уиски събитие в Централна и Източна Европа, Coca-Cola HBC – официалният вносител на The Macallan за България, ще изненада любителите на уиски напитките с още няколко уникални предложения от дестилерията – The Macallan 12 Double Cask, The Macallan Edition 4, и The Macallan Classic Cut 2018.

Новото лице на марката за България, The Macallan 12 Double Cask, разкрива ненадминатата отдаденост към занаята и почитта към дървото, с които марката е известна още от създаването си през 1824 г. Днес, прекрачвайки прага на новата си високотехнологична дестилерия, открита в началото на годината, The Macallan е още една крачка по-близо до съвършеното сингъл малц уиски. Комбинацията между Олоросо шери бъчви от американски и европейски дъб създава отличителния характер на един наистина хармоничен сингъл малц. Естествен кехлибарен цвят, аромати на ванилия, цитруси, тофи и дъбово дърво, както и продължителният, топъл финал на The Macallan 12 Double Cask създават усещане за съвършеното удоволствие.

За най-запалените любители на уискито първите 100 бутилки от лимитираната серия The Macallan Edition 4 ще бъдат продавани по време на феста .

За The Macallan

Създадено през 1824 г., Macallan е най-колекционираното уиски в света и една от най-почитаните и награждавани марки сингъл малц уиски. Репутацията на The Macallan се дължи на изключителното качеството и уникалния характер на продуктите. Изключителният фокус върху високото качество на напитките е запазената марка на The Macallan още от създаването на ѝ от Alexander Reid в североизточна Шотландия. Дестилерията се намира сред имот от 150-хектара, в сърцето на който е Easter Elchies House – имение, построено през 1700 г.