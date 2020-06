САРА очаква цената на хлебната пшеница 2020/21г. да е 340 лв., на рапицата – 680

Средногодишната цена на фуражна пшеница от място (Североизточна България) за сезон 2019/20 ще е около 300 лв/т Тази цена е с 5% под същата за предходната година, със значително нарастване от последните 6 месеца. Първоначалните прогнози на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) за цената за новата 2020/21 пазарна година е тя да около 320 лв./т.

Средната цена за хлебна пшеница за сезон 2019/20 е изчислявана на 320 лв/т, което представлява с 9% по малко от 2018/19 г. Предвижданията на САРА за новия сезон, е тя да достигне 340 лв./т. Тези цени са заложени при допускането до 3% по-ниска световна реколта от пшеница за новата година

Средногодишната цена на ечемик за 2019/20 година от място Югоизточна България е изчислявана на 285 лв./т, което е с 13% под същата за предходната реколта. За новата година средната цена се очаква да остане на равнища 290 лв./т.

Рапицата се утвърждава като една от най-доходните култури, със стабилни цени. Средната цена за пазарната 2019/20 година е около 675 лв./т и е с 2% над предшестващата реколта. За новата година предвижданията са цената да е около 680 лв./т.

Текущите прогнози на САРА са производството от пшеница от новата реколта да не надмине 5,9 млн. т, а за ечемика производството може да доближи 550 хил. т. Общото максимално количество на добитата рапица се прогнозира на 410 хил. т, което е с 2% под нивото от 2019 г.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

Несигурността за новата реколта и икономическата обстановка в света заради КОВИД 19 се отразява на пазара на зърно, като запасите са вече 40% от годишното световно потребление. FOB цените от Украйна тръгват леко надолу и към края на май са: хлебна пшеница 224 US $/т ечемик 180 US $/т, фуражна пшеница 213 US $/т. При царевицата FOB цената е 178 US $/т.

По наблюдения на JRC Mars на ЕК, средните добиви от пшеница в ЕС се очаква да паднат с 4,7% в сравнение с предходната година. Най-силно засегнати са страните от Източна и Северна Европа( Румъния, Финландия) При рапицата реколтата се прогнозира да падне с 1% за година, като цената й ще е негативно засегната от ниските котировки на суровия петрол и намалялото търсене заради КОВИД 19. Световната реколта от рапица може да нарасне до 70 млн. т, а ЕС се изчислява да внесе допълнително 6 млн. т основно от Украйна.

USDA не предвижда намаление на световната реколта от есенни култури, с дори 0,5% повече пшеница от миналата година. Страните от Черноморския басейн, които са сред най-големите износители, не се очаква да бъдат засегнати.