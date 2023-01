Цитрон – библейският плод, който привлича равини в Италия

Благодарение на евреите от Хабад в Калабрия процъфтяват семейни овощни градини с цитрони, използвани за празника Сукот

Всяко лято, в подготовка за еврейския празник Сукот (един от трите най-важни празници в юдаизма), хасидски равини от цял ​​свят пътуват до северната част на италианския регион Калабрия, за да берат ръчно най-добрите цитронови плодове за своя лулав (връзка от четири растения), използван за благославяне. Във връзката трябва да има листа на финикова палма, митра, върба и цитрон.

За около две седмици овощните градини около град Санта Мария дел Чедро се изпълват с английски, руски, иврит и идиш говорещи равини и техните семейства. С помощта на местни фермери те инспектират дърветата и анализират плодовете, понякога с лупи, в стремежа си да постигнат съвършенството на цитрона, разказва Би Би Си.

Най-древен и ароматен от всички цитрусови плодове, цитронът е много по-малко известен от прочутите си жълти и оранжеви братовчеди. Цитроните приличат на големи, зелени лимони, имат повече кора, отколкото пулп, и с кисело-горчивия си вкус не се считат за желани за домашна консумация. Това означава, че извън Калабрия обикновено няма да ги намерите в супермаркета.

Забраненият плод на Райската градина

Но според Тората етрогът (цитрон на иврит) е „плодът на най-красивото дърво“, вероятно дори забраненият плод на Райската градина. И въпреки че по света има множество сортове цитрон, една еврейска общност вярва, че калабрийският, известен като Liscio Diamante, е най-чистият и най-съвършеният от всички.

Растението цитрон ( Citrus medica) пристига в този регион преди около 2000 години след еврейските миграции. Според Хелена Атли, автор на The Land Where Lemons Grow: The Story of Italy and Its Citrus Fruit, цитронът е единственият цитрусов вид, който расте в Европа по онова време, докато портокалите не пристигат 900 години по-късно, пренесени през Северна Африка в Испания от маврите. Евреите са изгонени от Калабрия (и цяла Южна Италия) през 1541 г., но връзката им с калабрийските производители на цитрон продължава да живее и до днес и остава решаваща за оцеляването на плодовете.

„Само благодарение на евреите от Хабад това растение все още расте тук“, пише Атли.

Хабадските евреи са една от най-големите хасидски еврейски групи в света и тяхната връзка с калабрийските цитрони датира от средата на 1800 г., когато основателят на групата, Менахем Мендел Шнеерсон, казва на своите последователи да предпочитат калабрийските цитрони пред всички останали. Менахем е разказал, че когато Бог е инструктира Мойсей да отиде да търси цитрони, за да отбележи току-що изминалите 40 години в пустинята, той изпратил пратеници по целия свят и те се върнаха с калабрийски плодове.

„Лятото е специално време откакто се помня, тъй като тогава равините идват на гости“, каза Анджело Адучи, който е израснал в семейство на производители на цитрон в Санта Мария дел Чедро. „Тези посещения са познати спомени не само за мен, но и за всички в града. Това е част от нашето детство и то щастливо.“

Днес Адучи е президент на Съюза на производителите на цитрон в Калабрия, който популяризира плодовете и ги свързва с многото природни забележителности на региона. Контрастът на планина и море е една от най-отличителните черти на района.

Перфектен климат и легенда за милиони

Между планината и морето е притисната ивица земеделска земя, където растат цитронови растения. Тази област се нарича Riviera dei Cedri (Citron Riviera) и има защо.

„Тук топлият бриз от морето среща студения вятър от планините и тези два вятъра се балансират в средата, създавайки перфектния климат за цитрони“, обясни Адучи. Като цяло цитроните се използват най-вече за приготвяне на захаросани плодове, сладкарски изделия, мармалади, сосове за месни и рибни ястия, както и за популярната италианска безалкохолна напитка cedrata . В Санта Мария дел Чедро, центърът на отглеждането на цитрон, посетителите ще открият специализирани магазини за сладолед от цитрон , барове, предлагащи коктейли от цитрон, фестивал на цитрон , магазини, продаващи масло от цитрон, и дори музей на цитрона, който разказва историята на плодовете. Сладко-лимонният аромат на плода също се поддава на цитронови парфюми.